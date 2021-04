André Hazes zwaar onder vuur na bekentenis Rachel: toen hij 34 was en zij 15 ‘hebben we seks gehad’

André Hazes is al 17 jaar dood (!), maar vandaag is hij opeens tóch onder vuur komen te liggen. Zijn weduwe Rachel heeft in een interview namelijk verteld, in geuren en kleuren, dat ze voor het eerst haar bed met hem deelde toen zij 15 jaar oud was. Hij was toen… 34 jaar oud. En ook nog eens getrouwd op dat moment.

Rachel en André ontmoetten elkaar voor het eerst toen zij 12 jaar oud was en André dus 31. Rachels vader, Jan van Galen, was een groot fan van de zanger en nam Rachel mee naar een café waar André een optreden gaf. Op het moment dat hij Een beetje verliefd begon te zingen haalde hij Rachel naar voren. Zij moest met hem mee zingen. “Eigenlijk heel apart, want je weet amper met twaalf jaar wat je zingt,” aldus Rachel in de docuserie Kleine jongen.

Vervolgens, toen ze 15 was, paste ze op Melvin, de zoon die André had met zijn eerste vrouw Ellen. “Ellen was niet thuis, ik was naar bed gegaan,” legde Rachel uit volgens het AD. “En toen kwam André op een gegeven moment bij mijn in de slaapkamer. Toen is er wel wat gebeurd, zeg maar. Toen hebben we ook wel echt seks gehad de eerste keer. André was ook wel mijn eerste vriendje waar ik de liefde mee bedreven heb.”

Het initiatief daarvoor kwam helemaal van André. Volgens Rachel “overviel” het haar. “Ik had niet de intentie om met André naar bed te gaan. Misschien ooit een keertje, ofzo, maar toen ik 15 was, speelde dat echt nog niet bij mij, dus het is me echt overkomen.”

Daarna gingen ze ieder hun weegs, want André belde haar een keertje, maar Ellen luisterde stiekem mee omdat ze vermoedde dat haar echtgenoot een affaire had. Dat klopte dus, maar ze was wel verrast door met wie die affaire dan was. Daarop besloot Rachel weg te rennen van de situatie… maar vijf jaar later zagen ze elkaar weer toen André een concert gaf in Rotterdam. Ze wisselden telefoonnummers uit, en de rest is geschiedenis.

Deze openbaringen leveren André Hazes postuum flink wat kritiek op. GeenStijl noemt hem bijvoorbeeld “de Michael Jackson van de lage landen.” En ook op Twitter zijn de reacties niet mals:

Een pedofiel. Een kerel van 35 die bij de oppas van 15 in bed stapt als ze gaat slapen. Walgelijk. Maar we krijgen maar geen genoeg van deze viezerik. Het vermoeden was er al, Rachel heeft t nu bevestigd, dus media in Nederland: kappen met die Hazes verering! — Miss S (@ItsMssS) April 22, 2021

Haar ouders die helemaal idolaat waren van Hazes hebben haar al vroeg aan hem uitgeleend. Kennelijk hebben ze Rachel nooit geleerd dat ieder meisje een doos met parels heeft waar ze zuiging op moet zijn., — Desiree v Doremalen (@DDoremalen) April 22, 2021

Gadver.. dit wil ik niet weten — marije mansfeld (@marijemansfeld) April 22, 2021

Dat zei ik al langer dat het een pedofiel was , haar ouders zijn mede schuldig die hebben haar in zijn bed verhuurt voor geld en status. — Jos Fens (@FensJos) April 22, 2021

André Smeets. — Premier Piet (@PremierPiet) April 22, 2021

Walgelijk. Wil ik dit weten? Als het mijn dochter was… 15 hè?! 15!! En die arme Ellen… denk dat ze niet rouwig is geweest dat ze gingen scheiden. Als je man het met de 15 jarige oppas aanlegt… brrr… — Boqui (@Bokkie2310) April 22, 2021

Er zijn ook mensen die vinden dat het wel meevalt, en die het gek vinden dat de media hier nu aandacht aan besteden. Want blijkbaar over de doden niets dan goeds, ook als ze zich opgedrongen hebben aan een 19 jaar jonger kind.

het blijft ook een rioolkrant 🙂 wie interesseert dit nou? — renestuut (@stuutrene) April 22, 2021

Lekker belangrijk!!! — Lammert Veenstra (@lintdal) April 22, 2021

Wacht Hazes nu hetzelfde “boycot-lot” als bijvoorbeeld Michael Jackson en Kevin Spacey (bij beide is misbruik overigens NIET bewezen)… — Yoast (@Joost013T) April 22, 2021

Zitten wij op deze informatie te wachten!!! — Rita (@ritamerkus) April 22, 2021

Over het algemeen zijn de reacties echter uitgesproken negatief over Hazes, die hiermee behoorlijk van zijn sokkel lijkt te zijn gevallen. Hij had als 34-jarige man seks met een minderjarig meisje. Dat is niet alleen in maatschappelijk opzicht laakbaar, maar ook strafbaar: pas vanaf de leeftijd van 16 is het legaal seks te hebben met een andere 16-plusser. Hazes was op dat moment echter meer dan dubbel die leeftijd.