Bange Femke Halsema nu al in paniek om mogelijk kampioensfeest Ajax: ‘Wij voorzien problemen’

Femke Halsema denkt dat als Ajax inderdaad kampioen wordt – wat zeer waarschijnlijk is – de gemeente te maken krijgt met “beheersingsproblemen.” Grote groepen Ajax-supporters gaan dan, ondanks de maatregelen van het kabinet, vrijwel zeker de straat op om feest te vieren. En dat is haar een doorn in het oog.

Zoals bekend blijven de terrassen belachelijk genoeg nog tot half mei gesloten. Ook mevrouw Kaakklem is daar niet blij mee. Ze steunt het autoritaire beleid van premier Mark Rutte “op alle andere onderdelen,” zegt ze, maar wat de terrassen betreft, die wil ze wél eerder open hebben. Op die manier denkt ze namelijk dat “de openbare ruimte een beetje geordend” opnieuw geopend kan worden.

Daarnaast begrijpt ze ongetwijfeld dat als het weer mooi wordt de gemeente al die ver- en geboden toch niet kan handhaven, maar dat zegt ze dan niet hardop. Want stel je voor dat je zwakte toont en toegeeft dat er grenzen zitten aan de overheidsmacht. Of, sterker nog, dat die overheidsmacht in feite een wassen neus is; autoriteit bestaat alleen maar omdat wij overheden autoriteit géven. Dat willen bestuurders natuurlijk niet hardop zeggen, want dan komen mensen zowaar in hun eigen kracht te staan.

Hoe dan ook, Halsema – die de afgelopen maanden steevast de politie en ME hardhandig heeft laten inslaan op vreedzame coronademonstranten – zegt dat ze zich óók ernstig zorgen maakt over een mogelijk kampioenschap van Ajax. Of, beter gezegd, over de gevolgen daarvan. “Wij voorzien beheersingsproblemen,” aldus mevrouw de GroenLinks-burgemeester. “We hopen toch dat Ajax kampioen wordt binnenkort en ik maak me natuurlijk wel zorgen over kampioensfeesten die dan spontaan kunnen uitbreken op straat.”

Ach ja, stel je voor dat mensen even naar buiten, op straat gaan, om daar feest te vieren. Dat moet je natuurlijk niet willen. Oh nee. “Ook dan wil toch aan de Amsterdammers vragen,” zegt Halsema dan ook, “hoe blij we ook zijn, blijf er alsjeblieft aan denken dat het virus nog rondwaart.”

Ja Femke, daar zijn we ons van bewust. Maar we zijn ons ook bewust van onder meer dit Ierse onderzoek waaruit blijkt dat, schrik niet, de kans op een besmetting in de buitenlucht minimaal is. En ook van feiten als dat zogenaamde superspreadevent in Texas… dat vooralsnog in ieder geval geen superspreadevent bleek te zijn.

Misschien dat Halsema even kan kijken naar Leeuwarden. In de Friese hoofdstad gingen vrijdagavond duizenden supporters van Cambuur de straat op nadat de club kampioen werd van de Eerste Divisie – nou ja, het is nog niet officieel, maar het moet nu wel heel gek lopen als dit niet zo is. De fans juichten, zongen, dansen, en vierden feest – en de spelersgroep én trainers deden dat ook. Het was duidelijk niet alleen een ontlading omdat de club weer terugkomt (waarschijnlijk) in de hoogste voetbaldivisie van het land, maar ook omdat ze eindelijk er weer even uit konden zijn; even feest vieren, even sociaal zijn, even méns zijn.

Wat hebben we deze beelden gemist..😭 Cambuur-supporters, van harte gefeliciteerd! #Cambuur pic.twitter.com/vtfO49sSLx — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) April 16, 2021

Je kunt mensen het niet kwalijk nemen dat ze, als hun club kampioen wordt, even een feestje vieren. Áls je je dan zo druk maakt om al die regels, zorg er dan voor dat het feest op een in jouw ogen zo’n ‘coronavriendelijke manier mogelijk’ gevierd kan worden. Dán voeg je iets toe als burgemeester en voorkom je mogelijk dat mensen op een manier feestvieren die jij problematisch vindt. Maar zelfs dát doet Halsema niet. Het is alleen maar virus dit, virus dat, verbod dit, gebod dat, en blijf binnen.

Misschien dat de halsstarrige Halsema daar even naar kan kijken, in plaats van dat ze zich blindstaart op allerlei extreem vergaande maatregelen die de rechten en vrijheden van Nederlanders op ongekende wijze beperken. Ik begrijp dat ze als GroenLinkser – een partij die onder meer voort is gekomen uit de Communistische Partij Nederland – sowieso niet veel waardering heeft voor onze grondrechten, maar het zou plezant zijn als ze de schijn tóch even zou op houden door in dit geval te kijken naar mogelijkheden om voetbalfans het kampioenschap van hun club tóch (“op verantwoorde wijze,” blabla) te laten vieren.