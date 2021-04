Au voor RIVM! Ierse gezondheidsdienst geeft Maurice de Hond gelijk: nauwelijks coronabesmettingen in buitenlucht

De Ierse gezondheidsdienst HPSC heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar coronabesmettingen. En wat blijkt? Slechts 0,1 procent van de besmettingen valt te herleiden naar contacten in de buitenlucht! Een verwaarloosbaar getal, precies wat de Nederlandse corona-onderzoeker Maurice de Hond al aan de lopende band verkondigt. Het RIVM en Hugo de Jonge zijn ernstig in hun hemd gezet.



Onderzoekers van de Ierse staatsgezondheidsdienst HPSC konden bij slechts 262 van de ruim 232.000 coronagevallen vaststellen dat de besmetting buiten had plaatsgevonden, rapporteert De Telegraaf. In die gevallen ging het om meerdere gezinnen die buiten aan het klussen waren, bouwvakkers op bouwplaatsen en sportactiviteiten. Eigenlijk dus gewoon om mensen die buiten langdurig dicht op elkaar stonden en flink actief bezig waren.

In feite onderstreept dit onderzoek iets wat opiniepeiler Maurice de Hond nu al bijna een jaar zegt: aerosolen zijn het grote probleem. Daarom hamert hij ook steeds op betere ventilatie, want “in de buitenlucht maken aerosolen geen schijn van kans.” Dat vermoeden was er dus al veel langer, maar het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid en Hugo de Jonge deden dus helemaal niets met die informatie! En ergens is dat niet eens zo gek, want de conclusies van dit onderzoek ondergraven zo’n beetje iedere ingrijpende coronamaatregel die we nu kennen. Als beide overheidsorganen hun fouten zouden erkennen, dan kunnen ze rekenen op een golf van woede en frustratie. Niet in de laatste plaats van bijvoorbeeld horeca-ondernemers, die hun terrassen niet mogen openen.

Want ga maar na: in de buitenlucht heeft anderhalve meter afstand houden dus nauwelijks zin. Binnenshuis helpt dat eigenlijk alleen een beetje, maar alleen als er ook goede ventilatie is. De lockdown heeft het aantal besmettingen wat dat betreft waarschijnlijk juist verergerd, want meer mensen binnenshuis houden vergroot dus eigenlijk de kans op besmettingen. Maar nee hoor: de anderhalve meter was heilig, was je handen stuk en Hugo de Jonge is een hele capabele politicus.

Wat een gepruts, tonen nu dus ook Ierse wetenschappers aan. Dus des te meer reden om de terrassen zo snel mogelijk weer open te gooien! Alleen al voor al die mensen die hardhandig door de politie uit het stadspark zijn gezet.