België zet prikfaalland Nederland voor paal, en komt met vaccinatie-reservelijst waarvan bij ons nog een spoor is

Belgen kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor een reservelijst om een coronavaccin te krijgen. Wanneer er overschotten zijn in een vaccinatiecentrum of een afspraak blijkt niet door te gaan, dan kunnen mensen last minute worden opgeroepen. In Nederland wacht men echter nog steeds op richtlijnen om zoiets mogelijk te maken.

In België passen ze zich aan de weerbarstige vaccinatiepraktijk aan en staan efficiëntie en het belang van de burger voorop. Nogal een contrast met Nederland, waar vooral het rigide en starre opgetuigde systeem en de procedures centraal staan. Dat blijkt wel uit het feit dat Nederland nog steeds geen reservelijsten voor vaccinatieprikken heeft, laat staan een landelijk systeem.

Als je hier je ingeplande afspraak niet nakomt, dan blijft er dus waarschijnlijk gewoon een vaccin liggen. Het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid hebben namelijk slechts één stap vooruit gedacht. Ongebruikte vaccins mogen nu alleen worden gebruikt om medewerkers van de vaccinatie- en teststraten in te enten. Maar ja, die zijn bijna allemaal al ingeënt!

‘Waarom gebruiken ze die vaccins dan niet gewoon voor anderen?’ hoor ik u denken. Nope! Daar heeft de GGD eerst toestemming voor nodig. Want stel je toch eens voor dat iemand alvast een vaccin krijgt terwijl die pas volgende maand aan de beurt zou zijn? Schandalig!

En gaat Nederland het briljante idee van de Belgen dan wellicht op korte termijn toch overnemen? Natuurlijk niet! Een woordvoerder van het ministerie zegt er tegen de Volkskrant het volgende over:

“We hebben in Nederland een afsprakensysteem dat prima draait. Mensen kunnen zowel online als telefonisch makkelijk hun afspraken inplannen. Met het oog op de komende maanden en de grotere aantallen moeten we wellicht nog eens naar zo’n reservelijst kijken.”

Daar hebben de Nederlandse corona-instanties dus nog een paar maanden voor nodig om het wellicht ook zo te gaan doen. Wat een achterlijke Sovjet-bureaucratie! Maar ja, het is wel te verklaren. Want wij hebben Hugo de Jonge, en zij niet. Dat geeft onze zuiderburen natuurlijk een voorsprong van lichtjaren.