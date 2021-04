Caroline van der Plas (BBB) betrapt Hugo de Jonge: ‘Hij wist al van de 7,50 euro eigen bijdrage. Waarom zegt hij dat niet gewoon?’

BoerBurgerBeweging-topvrouw Caroline van der Plas is niet te spreken over de manier waarop zorgminister Hugo de Jonge omgaat met vragen van de Tweede Kamer. “Hoe in vredesnaam wil dit Kabinet het vertrouwen gaan herstellen?” vraagt ze retorisch op Twitter.

Op 15 april vroeg FVD-Tweede Kamerlid Wybren van Haga minister Hugo de Jonge wat de kosten zouden zijn, met name voor horeca-ondernemers, van de toegangstesten. Het antwoord daarop was dat het de horeca niets zou kosten en dat de burger zelf om een eigen bijdrage gevraagd kón worden. Maar “dan ben je heel veel verder.” Mar het idee was, “wij betalen de testen.” “Samen.”

@hugodejonge donderdag 15 april tegen @WybrenvanHaga:

“Wij betalen de testen. Je zou MISSCHIEN kunnen denken aan een eigen bijdrage, maar dan zijn we heel veel verder. HdJ vrijdag 16 april:

“Wetsvoorstel: Vanaf juli betaal je per toegangstest €7,50.” #NieuweBestuurscultuur🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/SetGfvTgRY — Caroline van der Plas (@lientje1967) April 17, 2021

Maar een dag later liet diezelfde De Jonge weten dat er sowieso een eigen bijdrage komt, namelijk – naar alle waarschijnlijkheid – van 7,50 euro per persoon.

Van der Plas vindt dat volstrekt onacceptabel – niet alleen dat die eigen bijdrage er komt, maar vooral ook dat De Jonge daar op 15 april niet transparant over was.

Het wetsvoorstel voor de eigen bijdrage van €7,50 lag al klaar. Waarom zegt @hugodejonge dit niet gewoon? Hoe in vredesnaam wil dit Kabinet het vertrouwen gaan herstellen? Hoe? Vertel het me alsjeblieft. Want ik weet het echt niet. #testenvoortoegang https://t.co/QEymLsJqD3 — Caroline van der Plas (@lientje1967) April 17, 2021

Uit de reacties op haar tweet blijkt dat veel mensen er net zo over denken. Sommige reageerders vinden het hele idee van een testsamenleving onacceptabel, terwijl weer anderen De Jonge veroordelen omdat hij in hun ogen op 15 april loog tegen Van Haga en met hem dus tegen de héle Tweede Kamer. Ook vinden veel mensen het bedrag van 7,50 per persoon veel te hoog omdat uitgaan daardoor voor een grote groep – zeker voor grote gezinnen – nagenoeg onbetaalbaar wordt.