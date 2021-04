Clown Hugo’s peperdure fieldlabs blijken wassen neus: ‘Aantal besmettingen geen onderdeel van ons onderzoek’

De overheid is enige tijd geleden begonnen met de zogenaamde fieldlab-evenementen, ogenschijnlijk bedoeld om te kijken hoe er weer op een veilige en verantwoorde manier evenementen kunnen worden georganiseerd. Maar wat blijkt? Het achteraf testen hoeveel mensen er nou alsnog besmet zijn geraakt is geen onderdeel van het onderzoek… Onvoorstelbaar!

Het idee van fieldlabs leek heel simpel: je test mensen vooraf, haalt de positief getesten eruit en geeft de rest toegang tot het evenement. Je vraagt ze om de coronaregels in acht te nemen en wenst ze verder veel plezier. Je observeert hoe zo’n evenement verloopt, en test de deelnemers achteraf nog een keer. Op die manier kun je direct zien hoe effectief de maatregelen zijn en wat het effect is als ze niet (genoeg) worden nageleefd.

Daar denken de betrokken onderzoekers echter héél anders over, zo blijkt uit hun tweets:

Het is toch werkelijk te belachelijk voor woorden? Ze gaan dus eigenlijk alleen kijken naar hoe goed (negatief geteste!) mensen zich aan de maatregelen houden. Daarmee is dat hele experiment dus een wassen neus. Niemand boeit het hoe goed mensen zich aan de maatregelen houden als het effect ervan niet bekend is. Het gaat er juist om dat je de gevaren in kaart brengt en de omvang ervan in cijfers uit kunt drukken.

Wat je straks dus krijgt met die uitkomsten is dat er een percentage wordt gekoppeld aan hoeveel mensen zich aan de maatregelen hebben gehouden, en dat op basis daarvan een advies voor de overheid tot stand komt. Maar het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM zitten kennelijk niet te wachten op een mogelijke conclusie in de trant van: ‘Slechts 50 procent hield zich aan de maatregelen maar het heeft verder nauwelijks tot besmettingen geleid.’ Nou, gefeliciteerd.

Zo’n conclusie kán wel tot stand komen, maar dan hangt dat volledig af van de bereidheid van de deelnemers om zich na het evenement te laten testen. Dat is natuurlijk volstrekt onbetrouwbaar en geeft al snel een vertekend beeld, want wie weet zijn die deelnemers ná het evenement pas besmet geraakt.

Wat een beroerde gang van zaken. Alles om maar geen conclusies te hoeven trekken over de effectiviteit van de maatregelen. Want stel je toch eens voor dat ze nauwelijks blijken te hebben gewerkt! Echt belachelijk dit, Hugo. Ga gewoon eens vaccins zetten, en stop met het spelen van veredelde staats-concertenpromotor.