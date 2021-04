Column Paul Cliteur: Mohammed was geen pedofiel en dat heeft Hirsi Ali ook nooit beweerd

Eildert Mulder schrijft in Trouw over de Algerijnse justitie die het leven van de islamoloog Said Djabelkhir vergalt. Djabelkhir doceert aan de universiteit van Sidi Bel-Abbes. Vorige week kreeg hij drie jaar cel wegens belediging van de “voorschriften van de islam” en van de profeet Mohammed, schrijft Mulder.

Mulder acht die celstraf onterecht. U ook. Ik ook. Maar de redenen waarom Mulder dat onterecht vindt zijn, hoe zal ik dat zeggen, een beetje gek. Hij licht zijn afkeuring toe met de woorden: “Overigens heeft Djabelkhir de kwestie Aicha helemaal niet aangeroerd. Hij heeft niet, zoals ooit Hirsi Ali in Trouw, Mohammed een pedofiel genoemd. Wel keurt hij jeugdhuwelijken af. Volgens de rechter beledigt hij daarmee Mohammed, want ook die had een jonge bruid. In Algerije is de minimumleeftijd om te mogen trouwen negentien.”

Je vraagt je af wat Mulder met die passage wil zeggen. Moeten we nu verontwaardigd zijn over de veroordeling van Djabelkhir omdat hij helemaal niet had gedaan waarvan de Algerijnse autoriteiten hem beschuldigen?

Het meest wonderlijke is dat Mulder zijn verhaal ondersteunt met de beweging dat Hirsi Ali “ooit” de profeet een “pedofiel” zou hebben genoemd. In Trouw nog wel. Klopt dat? Nee, dat klopt niet en Mulder zou dat eigenlijk moeten weten. In ieder geval had hij het gemakkelijk kunnen nakijken.

Blijkens de personalia van Mulder zoals vermeld in Trouw zou hij een deskundige moeten zijn. Onder zijn artikel staat namelijk: “In de rubriek ‘In de schaduw van de minaret’ leest u bespiegelingen over de islamitische wereld van Eildert Mulder, arabist en oud-redacteur van Trouw.” Arabist en oud-redacteur van Trouw. Die zal het wel weten, toch?

Hoe is het mogelijk dat het Mulder niet lukt om zelfs zo’n eenvoudig citaat van Hirsi Ali foutloos in zijn eigen krant te krijgen? Wat zei Hirsi Ali dan precies in Trouw? Ooit. Ik heb het speciaal voor Eildert Mulder even gegoogeld dan kan hij proberen het volgende wel goed geciteerd in zijn stukjes te krijgen. Het was een uitspraak, gedaan in een interview met Arjen Visser. Het is tegenwoordig heel makkelijk te vinden, makkelijker dan in 2003 toen de uitspraak gedaan werd. Hier komt het:

Het woord “pedofiel” valt helemaal niet in het interview.

Of doet dat er niet toe? Is het namelijk “allemaal wel ongeveer hetzelfde”? Als dat zo is, dan kunnen we ook Algerijnse geleerden wel voor een paar jaar de cel in smijten voor wat ze ongeveer gezegd hebben. “Ooit”.

