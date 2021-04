Corona-sadist Rutte laat ondernemers aan hun lot over: schulden stapelen zich op en problemen worden onoplosbaar

Het zijn zware tijden voor ondernemers in Nederland. Al meer dan een jaar incasseren zij de hardste klappen van het inconsistente coronabeleid van Mark Rutte. Door de jungle aan wetgeving en regels komen zij ook vaak genoeg niet in aanmerking voor veel steunpakketten waardoor hun schulden zich opstapelen. Steeds meer ondernemers zoeken daarom dringende hulp bij het oplossen van hun financiële problemen.

Er wordt flink aan de bel getrokken bij de Nederlandse Schuldhulproute, zo meldt de NOS. In een half jaar tijd hebben 12.000(!) ondernemers verschillende keren de noodklok geluid om te bekijken wat hun financiële situatie is. Meer dan de helft blijkt in zulke zware problemen te zitten dat ze er niet meer zelf uit kunnen komen.

De Nederlandse Schuldhulproute merkt op dat de laatste tijd er een explosieve stijging is van ondernemers en ZZP’ers die het financieel niet meer zien zitten:

“Voorheen belden vooral particulieren, nu zijn het ook ondernemers en zzp’ers. Die vragen vooral waar ze naartoe moeten voor bepaalde regelingen en hoe ze verder moeten als ze daar niet voor in aanmerking komen.”

Ondernemers zijn al geruim het hele jaar de dupe van een kwakkelend coronabeleid. Maatwerk? Haha, grapje zeker? Ho, maar! Ondernemers worden zo goed als compleet aan hun lot overgelaten, en vallen ook nog eens vaak genoeg tussen schip en wal als het om subsidies gaat. Dus terwijl zij de rekening betalen van Ruttes lockdowns kunnen ze dus op nul komma nul steun rekenen vanuit de overheid. Lekker solidair! Tien jaar Rutte heeft de ondernemers weinig goeds gebracht. Nóg een reden waarom hij beter maar kan aftreden.