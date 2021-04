Coronakabinet duwt reissector omver, eerste slachtoffer is failliet D-Reizen: ‘Een belangrijke schakel valt weg!’

Een van de grootste reisorganisaties van Nederland, D-Reizen, is zojuist failliet verklaard. Afgelopen jaar kwam er door de coronacrisis nauwelijks geld binnen en door een passieve overheid kon D-Reizen het niet meer uitzingen. Het bedrijf had meer dan duizend man personeel en bijna 300 reisbureaus in Nederland. Iedereen staat op straat, en de vestigingen moeten vermoedelijk sluiten.



Voor de vlieg- en reissector is het natuurlijk een rampzalig jaar geweest door corona en alle Rutte-lockdowns. D-Reizen wordt nu één van de eerste grote slachtoffers van deze crisis. Een annus horribilis met keer op keer geannuleerde reizen, was de nekslag voor het bedrijf. Het voucherfonds van de overheid zou te laat zijn goedgekeurd om D-Reizen nog te kunnen helpen, meldt de NOS.

Jan Henne de Dijn, de hoogste baas bij D-Reizen, spreekt dan ook van een “gitzwarte” dag:

“Het is een gitzwarte dag voor ons. Er zijn de afgelopen periode veel gesprekken geweest met partijen om tot een oplossing te komen. Met ons faillissement valt een belangrijke schakel weg in de reisindustrie in Nederland.”

De grote vraag is natuurlijk hoeveel meer grote bedrijven er zullen vallen door de coronacrisis. Met name binnen de horeca en de reissector zitten veel ondernemers en bedrijven in benarde situaties. Air France KLM is bijvoorbeeld al technisch failliet, maar het bedrijf kan rekenen op flink wat steun vanuit Frankrijk. Veel andere bedrijven hebben echter niet de mazzel dat ze praktisch ‘too big to fail‘ zijn, of Rutte kunnen sms’en om de dividendbelasting af te schaffen.

Met het huidige beleid gaan nog meer bedrijven en sectoren harde klappen ontvangen. En met de rampzalige formatiegesprekken blijft het voor veel sectoren voorlopig nog een onzekere tijd. Maar hé: laat Rutte nog maar even zitten met zijn “radicale ideeën” om Nederland een mooier land te maken, hoor. Geen enkel probleem!