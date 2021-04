D66-Kamerlid Sidney Smeets onder vuur voor #MeToo-praktijken met piepjonge homo’s: ‘Je hebt teveel kleren aan!’

Het heeft langer dan een jaar geduurd, maar de beerput rondom de omstreden advocaat en D66-Kamerlid Sidney Smeets lijkt definitief geopend. En fris is het allerminst. Gisteravond verschenen er op Twitter tientallen berichten van (destijds veelal minderjarige) jongens die ooit werden benaderd door een opgewonden Smeets. Hieronder een overzicht, maar ook enkele quotes van een gesprek met Smeets zelf.

Dit is het laatste whatsappbericht dat ik van @kamerlidsmeets in mijn Inbox heb.

Ik was toen welgeteld 26 dagen 18. pic.twitter.com/JR1ZQU5sf0 — Quinten (@quintenser) April 13, 2021

Het vorige maand beëdigde D66-Kamerlid Sidney Smeets (45) ligt onder vuur vanwege de seksuele contacten die hij zoekt met piepjonge, dikwijls zelfs minderjarige jongens die soms pas vlak daarvoor hun coming out hadden. Via media als Twitter en de homo-datingsapp Grindr zou Smeets dikwijls jonge jongens hebben benaderd, en ze gecomplimenteerd met hun uiterlijk. Ogenschijnlijk met als doel ze te verleiden tot seksuele handelingen met hem. De praktijken zijn al jaren aan de gang, al minstens sinds 2018.

Al in juli 2020 ontving de redactie van De Dagelijkse Standaard een ontluisterend bericht omtrent de dubieuze praktijken van Smeets. Een anonieme bron, die bij de redactie bekend is, bevestigde dat Smeets zelfs 16-jarige jongens via Grindr zou benaderen voor seksueel contact.

“[Een jongen die ik ken] weet dat dit geen fake profiel was [van Smeets op Grindr, red.], omdat een vriend van hem heeft bevestigd op jonge leeftijd (16 jaar) seks te hebben gehad met Smeets. Zijn alarmbellen gingen daarom ook rinkelen, omdat hij wist dat dit geen nepprofiel was. Toen hij Sidney Smeets op de chat confronteerde, werd hij geblokkeerd.”

Met bovenstaand bericht begon het afgelopen zomer allemaal. Bij wederhoor beweerde Smeets destijds dat het profiel nep was. Daarmee leek de kous maandenlang af. Omdat andere slachtoffers zich echter stil hielden, bleef de beerput verder gesloten. Tot gisteren, toen ook anderen naar voren traden met beschuldigingen tegen de advocaat die op 31 maart werd geïnstalleerd als D66-Kamerlid.

Toch heeft De Dagelijkse Standaard in de persoon van correspondent Kenneth Steffers genoeg privé-berichten ontvangen van jongens die op jonge leeftijd (16-18 jaar) zeggen te zijn benaderd door de gewiekste advocaat en. Maar ook mogelijke slachtoffers van (destijds) 15 jaar laten zich nu horen via de sociale media.

29 september 2020 plaatste ik deze Tweet (rechts) met een ‘nieuwe profielfoto’. Meerdere mensen reageerden. Maar van Sidney Smeets kreeg ik even later een DM (links). Naar eigen zeggen omdat een reactie onder de post van mij ‘teveel extreemrechtse figuren’ zou aantrekken. pic.twitter.com/NtUquxxlZ7 — Ⓙⓔⓛⓜⓔⓡ (@Jelmer_Koper) April 13, 2021

Aangezien andere mensen nu ook naar voren komen met hun verhalen, hier is mijn ervaring met Smeets. Nadat hij al een aantal redelijk ongepaste dingen op mijn fotos had gereageerd vond dit gesprek plaats. Ik was net 19. Hij was 43. pic.twitter.com/mR4HkjJ4GX — Disco Draak Tomb Raider Era (@flikkervonk) April 13, 2021

Ik heb minstens 10 jongens op Twitter gezien waarmee Smeets contact heeft gezocht, waaronder ikzelf (op mijn 15e met een andere @). Dit is niet fraai. https://t.co/hOm4XEbWEb — Jens Bosman (stream Johan en Jeppe – Rainbow Road) (@jensbosman2) April 13, 2021

Verder zou Smeets via Facebook contact hebben met ‘pedo-activist’ Nelson M., die na strafbare vergrijpen deze week wegvluchtte uit Nederland en nu te boek staat als voortvluchtige crimineel:

Hey @kamerlidsmeets, ik weet dat je vaak contact zoekt met minderjarige jongens die net uit de kast zijn op Twitter. En nog meer verhalen.

We hebben het zelfs geprobeerd aan te kaarten bij je partij. Je liket ook posts van de pedo-activist Nelson. Is hier een verklaring voor? pic.twitter.com/kqqdGFsEnt — sibren (@Sibruh) April 13, 2021

Smeets is op de hoogte van de beschuldigingen, en probeert de publicatie daarvan te voorkomen met juridische dreigementen: “Als je als journalist een stuk publiceert waarvan je weet dat het reputatieschade oplevert dan zijn daar consequenties aan verbonden.” Even later verduidelijkt hij: “De schade zal verhaald worden.”