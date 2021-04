D66 keert zich tegen Rutte! Sigrid Kaag: “Hier scheiden onze wegen”

Het was ongelooflijk om te zien. Want D66-fractieleider en lijsttrekker Sigrid Kaag leek zich vandaag écht tegen Mark Rutte te keren. Hij had ook in haar naam gezegd dat ze het niet met de verkenners over Pieter Omtzigt hadden gehad. Maar dat had Rutte dus wel. “Hier scheiden onze wegen,” zei Kaag. “Ik sta hier met een zwaar gemoed.”

D66-leider Sigrid Kaag heeft in het debat over OmtzigtGate afstand genomen van Mark Rutte, D66-leider en zittend (demissionair) premier. Want, zei ze, hij vertelde onlangs op televisie dat zowel hij als Kaag het niet over Pieter Omtzigt gehad hadden met de verkenners. Hij sprak voor zichzelf én voor de D66’er. Dat zei hij tenminste.

Maar dat was een leugen, en daar was Kaag bepaald niet blij mee.

Sterker nog, zei Kaag, ze heeft ondertussen jarenlang ervaring met Rutte en ze “Een patroon van vergeetachtigheid, amnesie, ‘ik ben het vergeten.’ Hoe kunt u dan dat vertrouwen dat weer geschaad is herstellen?” vroeg Kaag aan Rutte. “Geschaad vertrouwen” kan niet zomaar even hersteld worden. “Het is veel zwaarder” dan “ik lieg niet.” Rutte moet dat beseffen. “En zo niet, dan is er denk ik geen uitweg.”

Het was ongekend interessant om te zien. Want Rutte kan onmogelijk overleven als premier als D66 het vertrouwen in hem opzegt. En zoals het er nu voor staat lijkt het erop dat dit écht heel lastig wordt voor hem om Kaag nog eens voor zich te winnen.

Dit kon weleens een mooie dag voor de democratie worden. Gaat Kaag Rutte een politiek spuitje geven?