Daar gaan we weer! Burgemeester Halsema laat Vondelpark sluiten en ontneemt mensen hun plezier: ‘Het is te druk!’

Het is weer eens zo ver: het zonnetje schijnt, de temperatuur is opgelopen en Amsterdammers willen massaal even genieten van het mooie weer. Helaas, omdat de horeca potdicht zit vanwege het inconsistente coronabeleid, trekken mensen massaal naar het Vondelpark. Volgens de gemeente is het daar nu veel te druk en wordt het park gesloten.

Wat krijg je als er buiten praktisch niks open is en het is mooi weer? Dan trekken mensen in de grote steden, vaak uit gebrek aan een tuin of iets dergelijks, naar de stadsparken. Helaas voor hen wordt ook dit momentje van plezier hun niet gegund. Halsema en de gemeente Amsterdam hebben besloten om de ingangen van het park te sluiten, men mag alleen nog het park verlaten.

⚠️ Het is te druk in het Vondelpark. We sluiten het park tijdelijk af en laten mensen alleen nog het park verlaten. ⛔ Vermijd drukke plekken ↔️ Houd 1,5 meter afstand #VermijdDrukte — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) April 18, 2021

Gisteren gebeurde al min of meer hetzelfde, ook toen werden enkele zijingangen gesloten van het park. Dit soort problemen blijven aanhouden als het kabinet geen opening van de terrassen overweegt. Het kwik zal de komende weken alleen maar gaan stijgen, gaan burgemeesters dan echt ieder weekend stadsparken ontruimen of blokkeren?