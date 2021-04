DDS: Vanaf nu met meer nieuws

De Dagelijkse Standaard mocht afgelopen februari alweer twaalf kaarsjes uitblazen. De website bestaat nu al geruime tijd, en is voor vele honderdduizenden Nederlanders een bron van informatie, nieuws, achtergronden en opinie geworden. En dat allemaal zonder ook maar één cent subsidie, of te worden overgenomen door een Belgisch media-agglomeraat in staatshanden. Daar zijn we best een beetje trots op.

Daarom zetten we vandaag opnieuw een stap: we gaan, in toevoeging op onze gebruikelijke programmering, meer nieuws brengen. En dat doen we op heldere, faire, maar een bedeesde manier. Want sommig nieuws is niet links, of rechts, maar is gewoon was het is. Maar wel belangrijk om te weten. En daarom brengen wij het.