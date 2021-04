Derksen heeft geen goed woord over voor “viespeuk eerste klas” Sidney Smeets: ‘ik ben blij dat we van hem af zijn!’

In het verleden heeft Johan Derksen het vaak genoeg aan de stok gehad met D66-viespeuk Sidney Smeets. Smeets, die volgens Derksen nooit naar een aflevering van Veronica Inside keek, begon enkele jaren terug een hetze uit te vechten met de heren van VI, maar nu blijkt Smeets zelf totaal niet zuiver te zijn. Derksen is maar al te blij dat D66 hem eruit heeft geknikkerd.

Derksen is er zeker niet rouwig om dat Smeets geen Kamerlid meer is én ook niet meer welkom is bij het advocatenkantoor van Gerard Spong.



“Deze Hans Worst kijkt nooit naar ons, maar hij is toen een soort tocht begonnen tegen ons. Toen zat René met het pruikje en ik maakte een grap over Akwasi en toen startte hij een actiegroep dat wij van de buis moesten. Deze fatsoensrakker is nog niet bij D66 of de meest gore details van hem komen boven, weet je wel. Eerlijk gezegd gunde ik het deze man van harte dat ze hem er meteen uit gesodemieterd hebben.”

Smeets was een van de eerste die riep dat VI moest worden gecanceld, maar Smeets is nu zélf een van degene die wordt gecanceld door alles en iedereen omdat het een grote viezerik is. Derksen vindt dit een klassiek gevalletje van ‘eigen schuld, dikke bult’. Smeets legde altijd alles en iedereen langs de morele meetlat, maar blijkt zelf alle morele fatsoensnormen aan zijn laars te hebben gelapt. Derksen kan er wel van genieten:

“Het is een beetje eigen schuld dikke bult bij deze Hans Worst. Die man heeft boter op zijn hoofd. Hij gooit alle vuiligheid bij ons op tafel en zelf is het een viespeuk eerste klas.”