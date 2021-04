Dit zijn de 10 populairste werkgevers in Nederland voor starters

Loopt je studie af, zit je tussen banen in, of ben je een jaar in het buitenland geweest en op zoek naar een baan in Nederland? De zoektocht naar een baan kan soms lastig zijn, zeker als je nog niet precies weet wat je wilt. Om je een klein zetje in de goede richting te geven, lees je in deze blog over de 10 populairste werkgevers in Nederland voor starters.

Shell

Shell is een globale groep van energiebedrijven met als doel om te voldoen aan de wereldwijd toenemende behoefte aan meer en schonere oplossingen voor het opwekken van energie op een economisch, ecologisch en sociaal verantwoorde wijze. Als een van de hoofdleveranciers van energie is Shell cruciaal in het dagelijks bestaan. Bovendien is energie de motor van vooruitgang en ontwikkeling. Hierdoor is Shell erg belangrijk voor de energievoorziening in Nederland.

KLM

Het bedrijf KLM is opgericht op 7 oktober 1919 en mag zichzelf de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld noemen die nog opereert onder haar oorspronkelijke naam. Vanuit de thuisbasis in Amsterdam voerde KLM in 2018 wereldwijd vluchten uit, met een aantal van 214 toestellen. Verder heeft KLM heeft 33.000 actieve medewerkers. In het jaar 2018 genereerde de luchtvaartmaatschappij ruim 10 miljard euro aan inkomsten.

Google

Het in 1998 opgerichte Google, staat wereldwijd bekend als een Amerikaans multinationaal bedrijf dat zijn specialisatie vindt in internet gerelateerde diensten en producten, waaronder natuurlijk, de zoekmachine die vrijwel iedereen kent. Google wordt gezien als 1 van de ‘big-5’ van Amerikaanse technologiebedrijven.

Philips

Het Nederlandse technologiebedrijf Philips heeft als doel om het gezondheids- en welzijnsniveau van mensen wereldwijd te verbeteren. Dit doet Philips door toepassing van zinvolle innovatie. Philips staat bekend om hun vaste overtuiging: “Er is altijd een manier om het leven beter te maken.

NS

Het in 1938 opgerichte NS is een Nederlands bedrijf van de staat en tevens de belangrijkste spoorwegmaatschappij voor Nederlandse reizigers. NS levert spoorgoederen aan op het Nederlandse railnet. Bovendien staat het Nederlandse spoorwegennet bekend als het drukte van de gehele Europese Unie! Ook staat het Nederlandse bedrijf 3e op de wereldranglijst, onder Zwitserland en Japan.

Rabobank

De Nederlandse bank Rabobank is een multinationale bank en tevens financieel dienstverlener. Het hoofdkantoor van Rabobank zit gevestigd in Utrecht. De bank staat bekend als een wereldleider binnen de wereld van financiering van landbouw en voedsel. Tevens richten ze zich ook tot het onderwerp duurzaam gericht bankieren.

De Politie

Werken bij de politie kan op vele manieren worden vertaald. Binnen de organisatie zijn er namelijk diverse mogelijkheden om actief te zijn en mee te werken aan een veilige samenleving. Verschillende taken kunnen worden uitgevoerd op straat, of achter een scherm. Iedereen draagt op zijn eigen manier bij aan het algemene politiewerk.

Unilever

Het Britse bedrijf Unilever is een multinationale onderneming dat consumptiegoederen produceert en verhandeld. Het hoofdkantoor is gevestigd in London. Het assortiment aan producten van Unilever is enorm breed en bovendien verkrijgbaar in ruim 190 landen. Tevens staat Unilever bekend als de grootste zeepproducent van de wereld. In totaal bezit Unilever ruim 400 merken, met een jaarlijkse omzet van 54,7 miljard euro.

ING

De ING Bank is een Nederlandse multinational bank en, net als Rabobank, een financieel dienstverlener. Het hoofdkantoor van ING zit gevestigd in Amsterdam. De afkorting ING staat voor Internationale Nederlanden Groep. De bank houdt zich voornamelijk bezig met direct bankieren, investeringen en commercieel bankieren. Met een totaal van 1,2 biljoen dollar aan bezittingen behoort ING tot een van de grootste banken ter wereld.

Belastingdienst

Als je werkzaam bent bij de belastingdienst zul je werk gaan verrichten met een maatschappelijke impact. De taken die jij zult gaan vervullen behoren tot de publieke zaak. Tevens is je klantenkring niet echt af te bakenen en kun je heel Nederland hierin betrekken. Bovendien biedt werken bij de belastingdienst veel diverse mogelijkheden. Je zult snel leren en jezelf ontwikkelen.

Op zoek naar een algemener overzicht van beschikbare functies? Bekijk dan het aanbod van stages en traineeships op Magnet.me!