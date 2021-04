Drie tips voor het traden van ETF’s

Tegenwoordig kiezen steeds meer mensen ervoor om hun extra geld in te zetten om nog meer te gaan verdienen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door ETF’s te gaan traden met behulp van nextmarkets. Met nextmarkets is het mogelijk om meer dan 7.000 aandelen en 1.000 ETF’s te traden zonder commissie. Als je dit gaat doen dan is het natuurlijk wel van belang om je goed in te lezen over het traden van ETF’s. Het is immers niet een fluitje van een cent, maar heel moeilijk is het gelukkig ook niet. Vooral de onderstaande tips zijn zeer nuttig.

Vermijd handel rond de gesloten en open markt

Het is onder andere verstandig voor beleggers om bepaalde momenten te vermijden bij het traden van ETF’s. Dit is namelijk het geval bij de openings- en sluitingsbel, aangezien er dan potentieel sprake is van een verhoogde ETF prijsvolatiliteit. Als de volatiliteit hoger is dan kan het bereik van de openbaar genoteerde bied- en laatprijzen voor een gegeven transactiegrootte beperkt zijn. Grote koop- of verkooporders kunnen bovendien de beschikbare diepte van het boek eenvoudig overweldigen. Hierdoor ontstaat een prijsverspreiding die niet bepaald gunstig is. Dit zorgt ervoor dat het moeilijker is om te matchen met je gewenste prijs.

Let op de bod/vraag spreiding

Bij een ETF zijn er altijd twee prijzen. De eerste is de prijs waartegen iemand bereid is te kopen, wat het bod wordt genoemd. De andere is de prijs waartegen iemand bereid is te verkopen, dit wordt de vraag genoemd. Het verschil tussen deze prijzen heet de spread. Spreads bestaan omdat beleggers proberen de beste prijs te bedingen, wat in alle open markten het geval is. Ze kunnen breder en smaller worden vanwege diverse redenen. Over het algemeen hebben populaire ETF’s een smallere spread, terwijl de ETF’s die weinig verhandeld worden juist weer een grotere spread hebben.

Gebruik limietorders in plaats van marktorders

Met limietorders kun je zelf de prijs instellen waartegen je bereid bent om ETF’s te traden. Bij marktorders wordt de huidige marktprijs juist gebruikt om ETF’s voor je te kopen zodra ze beschikbaar zijn. Dit brengt een risico met zich mee, aangezien het zeer goed mogelijk is dat je een ongewenste prijs zult moeten betalen voor de ETF’s. Dit zou kunnen gebeuren doordat de marktprijs kan veranderen als gevolg van gebeurtenissen die je over het algemeen zelf niet onder controle hebt. Door te kiezen voor limietorders zul je als belegger dus eigenlijk meer controle hebben over hun uitvoeringsprijs.

Over nextmarkets

nextmarkets is een Duitse FinTech bedrijf dat als doel heeft om particuliere beleggers te helpen. Hierdoor zullen ze meer kennis krijgen over de aandelenmarkt, terwijl ze ook succesvoller zullen worden in het traden van zowel aandelen als ETF’s. Jij kunt als particuliere belegger bij gestaan worden door trading coaches op een innovatieve manier, hiervoor is de term curated investing gecreëerd. nextmarkets ontving in maart 30 miljoen dollar in een Serie-B financieringsronde en daarnaast wordt het gesteund door vooraanstaande mensen en bedrijven als Axel Springer, Peter Thiel en het beursgenoteerde FinLab AG. “nextmarkets rekent geen accountbeheer, bestellingen of derde-partij kosten. Klanten zullen altijd nul euro per transactie betalen”, zo geeft CEO en mede-oprichter Manuel Heyden aan.