Duitsland: 42 mensen kregen bloedstolsels in de hersenen na inenting met AstraZeneca-vaccin

Het slechte nieuws blijft maar komen voor farmaceut en coronavaccin-producent AstraZeneca (en Oxford). De Duitse medische toehouder heeft namelijk laten weten dat er in ieder geval 42 gevallen bekend zijn van Duitsers die bloedstolsels in de hersenen kregen na ingeënt te zijn met dit vaccin. In 23 van de gevallen was er daarnaast ook nog eens sprake van een te laag aantal bloedplaatjes.

Zoals we ook hebben gezien in andere landen had deze “zeer zeldzame bijwerking” vooral effect op vrouwen van tussen de 20 en 63 jaar oud. Met andere woorden: op vrouwen die normaal gesproken niet in de risicogroep vallen van corona zelf.

In totaal zijn acht Duitsers overleden aan hersentrombose na de inenting. Vijf van hen waren vrouw, de andere drie dus man. Dat laatste moeten we er tegenwoordig natuurlijk wel bij vertellen, want we hebben in 2021 geloof ik iets van 37 “genders.”

Het gaat dus weer niet best met AstraZeneca. Elke keer dat er nu dit soort berichten naar buiten komen zal de druk op overheden om dit vaccin niet te gebruiken bij jongere mensen alleen maar groter worden – en misschien zelfs om het óók niet meer te gebruiken bij ouderen, hoewel toezichthouders en overheden zeggen dat de nadelen (bijwerkingen als hersentrombose) voor die groep nog altijd niet opwegen tegen de voordelen (bescherming tegen corona).

Ook bij Pfizer zijn er problemen vastgesteld met hersentrombose na inenting, aldus de toezichthouder. Maar dan gaat het maar om 7 gevallen, waarvan geen enkele patiënt is overleden. En de combinatie met een te laag aantal bloedplaatjes kwam helemaal niet voor. Dat is dus nogal een verschil met AstraZeneca.

Natuurlijk hebben deze (waarschijnlijke) bijwerkingen ondertussen ook impact op de bereidheid van mensen om het AstraZeneca-vaccin toegediend te krijgen. De NOS bericht al dat huisartsen laten weten dat ontzettend veel 60-plussers – voor wie het vaccin nog wél gebruikt wordt – hun afspraak afzeggen. “We hebben deze week een en al afzeggingen gekregen vanuit de 60-plussers, ik denk wel de helft,” aldus de Rotterdamse huisarts Martine Uil.

Huisarts Shakib Sana uit Delftshaven ziet dat ook. “We hadden gehoopt op een opkomst van 80 tot 90 procent, maar die zakt tot tussen de 30 en 40 procent,” zegt deze familiedokter.

Vervolgens wordt eigenlijk de schuld gegeven aan de overheid die “gepauzeerd” heeft met AstraZeneca, maar dat is natuurlijk te belachelijk voor woorden. Er werd onderzoek gedaan naar bijwerkingen. Toezichthouder EMA heeft geconcludeerd dat er hoogstwaarschijnlijk inderdaad een verband is tussen AstraZeneca en meerdere gevallen van hersentrombose en een laag aantal bloedplaatjes, met de dood van “patiënten” tot gevolg. Het is nogal wiedes dat er dan wordt ingegrepen, zowel tijdens de onderzoeksfase als nu, nadat geconcludeerd is dat er waarschijnlijk een verband is.

En ja, natuurlijk is er het argument dat corona gevaarlijker is dan de mogelijke bijwerkingen van het vaccin. Een heel kleine kans op erge bijwerkingen als hersentrombose, laat staan de dood, zeker in vergelijking met de kans op een ernstig ziekteverloop en zelfs de dood bij het virus zelf. Dat is een goed punt. Maar er is wel even een verschilletje voor veel mensen: je wordt min of meer per ongeluk besmet met het coronavirus. Maar het vaccin laat je bewust inspuiten. Veel mensen ervaren dat toch op een heel andere manier, zie je op sociale media als je daar zoekt op “AstraZeneca.”

Overigens is er wél goed nieuws voor het vaccin van Janssen (Johnson & Johnson): de Amerikaanse toezichthouder FDA stelt dat er géén verband gevonden is tussen gevallen van bloedklachten (trombose en laag aantal bloedplaatjes) en toediening van dát vaccin. Er wordt daar nog meer onderzoek naar gedaan, en het wordt in de gaten gehouden, maar voor nu geldt volgens de FDA: “Op dit moment hebben we geen causaal verband gevonden met vaccinatie en we zetten ons onderzoek en beoordeling van deze gevallen voort. Beide aandoeningen kunnen veel verschillende oorzaken hebben.”