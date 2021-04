Entertainmentchef De Telegraaf wil Braziliaanse president Jair Bolsonaro dood: ‘Was die aanslag maar geslaagd!’

Als het aan de baas van de entertainmentafdeling van De Telegraaf had gelegen, was de Braziliaanse president Jair Bolsonaro vermoord. Dat zegt zij op Twitter, waar zij mijmert over een aanslag die in 2018 bijna een einde aan het leven van de rechtse regeringsleider maakte. “Was die aanslag maar geslaagd,” verzucht zij.

De hoogste baas bij de entertainmentsectie van De Telegraaf, Eline Verburg, heef zich helemaal laten gaan op Twitter. Want, zegt ze in gesprek met Bas Paternotte van TPO, als die haar vertelt dat Bolsonaro de verkiezingen in 2018 won nadat een aanslag op hem mislukte: “was die aanslag maar geslaagd.” Gezellig, wat een entertainment bij de krant “voor wakker Nederland” zeg!

Het begon allemaal met een tweet van Verburg over de verkiezingsoverwinning van Jair Bolsonaro bij de afgelopen presidentsverkiezingen in Brazilië. “Hoe is het in godsnaam mogelijk dat die Bolsonaro ooit is gekozen? Hoe?” vraagt ze op Twitter, ongetwijfeld in reactie op alle heisa over coronadoden in het Zuid-Amerikaanse land.

Hoe is het in godsnaam mogelijk dat die #bolsonaro ooit is gekozen? Hoe? — Eline Verburg (@elineverburg) April 14, 2021

Bas Paternotte van The Post Online legt uit: “Kort voor de verkiezingen werd hij neergestoken. Dat is voor iedere campagne God’s gift.”

Kort voor de verkiezingen werd hij neergestoken. Dat is voor iedere campagne gods gift. — Bas Paternotte (@baspaternotte) April 14, 2021

Verburgs reactie daarop? “Was die aanslag maar geslaagd.” Wat? Ja, ze schreef het echt. Hier een screenshot:

“Ik ben nooit zo’n voorstander van doodsverwensingen, Verburg,” reageert Paternotte. Je zou denken dat Verburg vervolgens een stapje terugdoet, maar niets is minder waar. “Ikzelf eigenlijk ook niet,” schrijft ze. “Maar kennelijk een buitencategorie.”

Na die achterlijke tweet waarin ze Bolsonaro doodwenst kwam er behoorlijk wat kritiek haar kant op. “WoW. Een trollenleger,” schrijft ze daarom.

WoW. Een trollenleger. — Eline Verburg (@elineverburg) April 14, 2021

Dit is natuurlijk volstrekt onacceptabel. Het is wangedrag van de bovenste plank. Zelfs Verburg lijkt op een gegeven moment te hebben beseft dat dit soort walgelijke uitspraken niet kunnen – of in ieder geval dat ze er serieus door in de problemen kan komen – want als je nu de tweet wilt lezen waarin ze de Braziliaanse president doodwenst krijg je de volgende melding: “Deze tweet is verwijderd door de auteur van de tweet.”

Volg mij op Twitter-alternatief Gab én word gratis en voor niets lid van mijn Telegram-kanaal!

Wat een vrolijke entertainmentsectie daar bij De Telegraaf, zeg! Héél benieuwd welke ‘onwelgevallige’ regeringsleider morgen wordt doodgewenst daar!