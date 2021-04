Ernst Kuipers zet plan voor versoepeling kracht bij: ‘Ziekenhuizen nu over piek derde golf heen’

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), meent dat ziekenhuizen qua aantal nieuwe opnames nu over de piek van de derde golf heen zijn. Daarmee zet hij kracht achter het verwachte besluit van het demissionaire kabinet om versoepelingen te gaan doorvoeren. Via De Telegraaf.

Ernst Kuipers liet enkele weken geleden al doorschemeren dat hij een voorstander was voor bepaalde versoepelingen, ondanks het feit dat de corona-cijfers toen een stuk minder gunstig waren dan dat ze nu zijn. Hij had toen al meer oog voor andere maatschappelijke invalshoeken dan het demissionaire kabinet.

Volgens Kuipers is er nu wel “echt een kentering zichtbaar” en beschouwt hij dit als “een goed moment om over versoepelingen te spreken”. Hij beseft namelijk als geen ander dat de cijfers een ‘verouderd’ beeld geven als het gaat om wat het virus de komende tijd gaat doen. Hij verwacht dat het effect van eventuele versoepelingen pas over een week of twee zichtbaar wordt in de cijfers, maar omdat de cijfers nu al het begin van een daling laten zien, moet dat geen probleem zijn.

Het meest opvallende is dat hij zich specifiek uitlaat over de avondklok. Die heeft wat hem betreft weinig invloed gehad op de ziekenhuisopnames, ook niet toen die een uur werd verlaat.

Al met al geeft Kuipers het kabinet dus eigenlijk een extra zetje om het besluit tot versoepelingen te legitimeren, ook al is het niet helemaal terecht. Het kabinet kan namelijk prima zeggen dat ze dit besluit hebben genomen omdat ze andere invalshoeken zwaarder hebben laten meewegen, in plaats van te doen alsof de corona-cijfers ineens drastisch zijn veranderd. Maar goed, I’ll take it!