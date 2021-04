Europees mensenrechtenhof bepaalt dat de staat de baas is over het lichaam: ‘Vaccinatieplicht instellen mag!’

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (haha!) heeft vandaag besloten dat het prima in orde is dat overheden vaccinaties verplicht stellen. Sterker nog, dat zou “noodzakelijk” kunnen zijn, aldus het Hof dat heel veel doet, maar het beschermen van de mensenrechten heeft er niets mee te maken.

Het AFP bericht dat het Europese Hof voor de Rechten van Mens (EHRM), wier gerechtelijke uitspraken ook gelden voor Nederland, tot de conclusie is gekomen dat de overheid wel degelijk een vaccinatieplicht mag instellen, waarmee de eigen burgers mogelijk tegen hun zin gevaccineerd kunnen worden. Dat doen is niet in strijd met de mensenrechten, aldus het Hof dat als énige taak heeft juist die mensenrechten te beschermen.

#BREAKING Europe rights court rules obligatory vaccinations 'necessary in democratic society' pic.twitter.com/YMPDTlWjN2 — AFP News Agency (@AFP) April 8, 2021

Volgens het Hof kan een vaccinatieplicht zelfs “noodzakelijk zijn in democratische maatschappijen.”

De uitspraak wordt niet gedaan vanwege in zaak aangespannen tegen het coronavaccin, maar in een zaak die aangespannen is door Tsjechische gezinnen die niet willen dat hun kinderen ingeënt worden. De Tsjechische overheid heeft een prik tegen ziektes als de mazelen, hepatitis B en difterie verplicht gesteld. Enkele ouders verzetten zich daartegen, zijn naar de rechter gestapt, en uiteindelijk heeft hoogste Europese rechter nu dus uitspraak gedaan.

Die uitspraak komt erop neer dat niet mensen zelf, maar overheden de eigenaren zijn van ons lichaam. Alleen bij de gratis Gods, sorry, ik bedoel bij de gratie Overheids, krijgen we ruimte om in het dagelijks leven toch wat beslissingen te nemen. Maar alleen als de staat dat oké acht.

Volstrekt belachelijk natuurlijk. Ja, vaccins hebben heel veel positieve dingen bereikt voor de mensheid. Hele ziektes zijn verdwenen. Dat is fantastisch. Maar het is niet aan de rechter of aan de overheid om ons te dwingen gezond te zijn. We zijn geboren met bepaalde rechten. Eén van de belangrijkste van die rechten is dat we baas over ons eigen lichaam zijn. Ons lichaam is van ons, niet van de staat. En wat kinderen betreft: die vallen onder de natuurlijke autoriteit van de ouders. Niet die van een paar ambtenaren of zelfs maar machtsbeluste wannabe dictatortjes ergens in de (politieke) hoofdstad.

Door akkoord te gaan met een vaccinatieplicht stel je feitelijk dat de stáát als puntje bij paaltje het hoogste gezag heeft over jouw lichaam en dat van je kinderen. Doodeng. Want als je hier eenmaal mee begint is het hek werkelijk van de dam.

Het is dan ook weinig verrassend dat hele horden Twitteraars woedend reageren op deze uitspraak van het Hof:

The Europe rights court telling you that you have no rights. — Diatribe of Bilge (@croncrete) April 8, 2021

Doesn't sound very democratic. In fact, it sounds very Communist. — The People's Foxy 🦊 (@BrexitFoxy) April 8, 2021

What a complete load of bollocks — #outofyourmind (@f0rdaluvofmoney) April 8, 2021

Just another corrupt institution doing their masters' bidding. — Alanso (@Alanso_Moseley) April 8, 2021

how the f does that make any sense — Dorollulz (@DorolXc) April 8, 2021

WHAAAT — Maria Giulia (@MariaGiuliaSett) April 8, 2021

En zoals ondergetekende eerder vandaag al schreef op Twitter:

DIt is ronduit schokkend. Niet omdat ik niet in vaccins geloof, maar omdat de staat dus opeens de baas is over jouw lichaam, en jij alleen er iets over te zeggen heeft als de staat dat oke vindt. Volstrekt onacceptabel. https://t.co/JqesY6MhXh — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) April 8, 2021

Deze gekte, deze beweging dat we onze rechten maar moeten inleveren in naam van de “volksgezondheid,” moet per direct stoppen. De “volksgezondheid” is belangrijk, maar er is één ding nóg belangrijker: vrijheid. De maatschappij overleeft virussen uiteindelijk wel. Maar als de vrijheid eenmaal sterft is het echt afgelopen. Dat kunnen we niet laten gebeuren, niet voor onszelf én niet voor onze kinderen.

De uitspraak van het Hof moeten we dus keihard negeren wat Nederland betreft. Of het Hof het nou goedkeurt of niet boeit niet: vaccinatieplichten zijn volstrekt, maar dan ook echt volstrekt, onacceptabel. Mensen gaan over hun eigen lichaam en over dat van hun kinderen. De staat is niet de hoogste autoriteit; wíj́ zijn dat, op individueel niveau, zélf. En niet door overheid gemaakte regels zijn alles bepalend, maar de natuurlijke rechten waarmee we geboren zijn puur en alleen omdat we méns zijn.