Extremistisch geweld in Mozambique, NOS wijst schuldigen aan: ‘komt door westerse gaswinning’

Jihadisten in het noordoosten van Mozambique lijken ineens te zijn gaan jagen op zo’n beetje alles dat beweegt. Grove mensenrechtenschendingen zijn eerder regel dan uitzondering geworden. Toch lijkt de NOS liever voorbij ideologische motieven te willen kijken en beweert doodleuk dat dit brute geweld een reactie is op ‘westerse gaswinning’ in de regio.

De situatie in het noordoosten van Mozambique lijkt te zijn begonnen als een haast stereotype vorm van neokolonialisme. In 2010 werden er voor de kust van Mozambique grote gasbellen gevonden (de grootste ter wereld). Westerse bedrijven begonnen flink te investeren, maar natuurlijk profiteerde de lokale bevolking hier nauwelijks van. Dat komt bijna altijd door een zwakke overheid met corrupte leiders, die hun kans zien om zichzelf en hun eigen kliek (of stam) enorm te verrijken. Dát is meestal het probleem, en niet ‘westerse bedrijven’.

Maar de NOS doet alsof westerse gaswinning ertoe heeft geleid dat de lokale bevolking ineens is geradicaliseerd en hun frustraties zijn gaan botvieren op de lokale bevolking. Daardoor lijkt het net alsof die bedrijven er maar voor moeten zorgen dat het door hun geïnvesteerde geld ook bij de lokale bevolking terecht moet komen, wat natuurlijk onzin is.

En het vreemdste is nog dat de NOS in het artikel zelf allerlei andere mogelijke motieven aanhaalt voor waarom er nu een jihadistische opstand aan de gang is in die regio. Drugssyndicaten die al jaren in dezelfde regio actief zijn bijvoorbeeld.

“Veel Mozambikanen vermoeden een verband tussen de jihadisten en georganiseerde misdaadsyndicaten die Cabo Delgado al jaren gebruiken als doorvoerhaven van drugs uit Afghanistan, die in Noord-Mozambique aan wal wordt gebracht. Dat verklaart onder meer waarom de jihadisten de bewoners van de dorpen massaal op de vlucht jagen en regeringstroepen tegenhouden.”

Een beetje raar om ‘het westen’ de schuld te geven van zo’n escalerend conflict, terwijl er veel meer redenen voor zouden kunnen zijn.