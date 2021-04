Femke Merel van Kooten over notulengate: ‘Maffiapraktijken, Grapperhaus (CDA) is als de consigliere van Rutte’

De manier waarop er in de ministerraad gesproken werd over het desinformeren van de Tweede Kamer door belangrijke informatie bewust achter te houden zijn wat voormalig Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten (Splinter) betreft “maffiapraktijken.” Daarbij functioneerde minister van Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) als “de consigliere” van premier Mark Rutte (VVD).

De toeslagen-notulen hebben flink wat losgemaakt bij de Tweede Kamer, maar ook bij voormalige Tweede Kamerleden. Femke Merel van Kooten sprak daarover in de podcast Op z’n kop, en lichtte de rol van minister van Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) eruit. Die fungeert als de ‘consigliere’ van premier Rutte, analyseerde de oud-parlementariër. “Dat kun je je haast niet voorstellen. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat zijn maffiapraktijken.”

Morgen is het #notulengate debat en wat gaan we @FemkeMerel dan missen! Gelukkig spraken @rickvanv en ik haar vandaag in #opznkop. Morgen rond de middag online op @NPORadio2 en in je fav podcastapp Hoor maar even hoe ze Grapperhaus kwalificeert 🤓 pic.twitter.com/McfqwCsOj6 — Marianne Zwagerman (@mariannezw) April 28, 2021

Van Kooten neemt bepaald geen blad voor de mond neemt over de toeslagenaffaire, en met name nu over de nieuwe controverse rond de notulen uit de ministerraad. Uit die notulen blijkt dat meerdere bewindspersonen, van meerdere partijen, besloten om de Tweede Kamer niet volledig te informeren. Ook uitten ze mét elkaar kritiek op kritische parlementariërs die lastige vragen stelden aan bewindslieden inzake de toeslagenaffaire. Daarbij moesten met name Pieter Omtzigt (CDA) en Helma Lodders (VVD) het ontgelden.

Volgens de notulen stelde minister van Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) voor om toenmalig staatssecretaris Menno Snel (D66) te helpen bij het versturen van informatie aan de Tweede Kamer waarbij net gedaan werd alsof het kabinet de Kamer gaf waar het om vroeg, terwijl dit feitelijk niet zo was. Maffiapraktijken dus. Van Kooten daarover: “Waarbij Grapperhaus dus de consigliere van Rutte is.”

In de Italiaanse maffia is de consigliere de hoogste adviseur van de peetvader (de maffiabaas). Samen met de onderbaas vormen de peetvader en de consigliere de “administratie” van de maffiafamilie. Hij is degene die (juridisch) advies moet geven aan de peetvader (of baas), en fungeert hij als schakel tussen de boven- en onderwereld. maar die uiteindelijk wel moet doen wat de baas beslist. Daarbij moet hij soms ook de boel “schoonmaken” om problemen voor de baas zelf te voorkomen. Hij functioneert daarbij ook vaak als middle man tussen de baas en de mensen die misdrijven uitvoeren.

Volgens Van Kooten is dat dus de functie die Grapperhaus feitelijk heeft in het kabinet.

Het interview met het voormalige Kamerlid namen Marianne Zwagerman en Rick van Velthuysen op voor hun podcast Op z’n kop. voor NPO Radio 2 en PowNed. De gehele aflevering, met speciale gast voormalig Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten, komt vandaag rond het middaguur online.