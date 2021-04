Femke Merel van Kooten woedend nadat kabinet honderden toeslagenouders afwees: ‘Dit zijn geen fouten meer!’

De Belastingdienst heeft opnieuw geblunderd. D66-staatssecretaris Van Huffelen moest schoorvoetend erkennen dat honderden toeslagenouders opnieuw benadeeld zijn. Voormalig Kamerlid Femke Merel van Kooten spreekt hierover schande, volgens haar ‘zijn dit geen fouten meer’.

De Belastingdienst, en daarmee het kabinet, is opnieuw flink in de fout gegaan. Honderden compensatieverzoeken van ouders die slachtoffer werden door de toeslagenaffaire zijn ten onrechte afgekeurd. De fouten van de Belastingdienst rondom de toeslagenaffaire stapelen zich op, waardoor voormaliger Splinter-Kamerlid Femke Merel van Kooten terecht stelt dat het hier niet meer om ‘fouten’ gaat. Het is gewoon een patroon.

“Verschrikkelijk” is nog zwak uitgedrukt!! 🤬Hoeveel rampspoed kan iemand verdragen?! Dachten #toeslagouders ein-de-lijk gezien te worden & begin v herstel te ontvangen (€30.000,- is voor velen slechts begin,zeker geen “compensatie”!) Dit zijn geen fouten meer! #toeslagenaffaire https://t.co/uMHY1fcJQo — Femke Merel van Kooten (@FemkeMerel) April 21, 2021

Staatssecretaris Van Huffelen (D66) komt namelijk met het tragische nieuws dat 1750(!) ouders ten onrechte een brief hebben ontvangen waarin stond dat zij op dit moment geen recht hadden op compensatie. Van Kooten stelt terecht dat “verschrikkelijk” nogal een understatement is. Deze ouders zijn jarenlang gedupeerd door de overheid, en nu er eindelijk een einde aan leek te komen krijgen ze ineens te horen dat ze alsnog nergens recht op hebben. Een grove schande voor de ouders die jarenlang gebukt gingen onder de onterechte pesterijen vanuit de Belastingdienst, en nu nog eens een trap na krijgen.

Men zou verwachten dat iedereen bij de Belastingdienst en het ministerie op scherp staan. Dat de gedupeerde ouders nu wél goed begeleid worden en dat men wel alles tot op de bodem uitzoekt. Helaas is het tegenovergestelde waar: veel gedupeerden worden gewoon opnieuw geslachtofferd. De Rutte-doctrine heeft alle menselijkheid uit de overheid weten weg te werken, en is ondanks de motie van afkeuring en goede bedoelingen kennelijk nog altijd van kracht.

Het is de wereld op z’n kop: Femke Merel van Kooten is de Kamer uit, Rutte is nog altijd onaantastbaar en de toeslagenouders krijgen alleen nog maar meer klappen te verduren. Schandelijk!