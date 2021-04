Filmpje! Scherpe Thierry Baudet rijdt Rutte klem: ‘Ik hoorde vanmorgen via-via dat ik Omtzigt wel besproken had!’

Tijdens het formatiedebat in de Tweede Kamer vanmiddag kwam premier Mark Rutte steeds zwaarder onder vuur te liggen. Het toppunt kwam toen hij op een vraag van een scherpte Thierry Baudet moest toegeven dat hij vanmorgen om 07:30 uur “via via” te horen had gekregen dat het hij wél over Pieter Omtzigt had gehad. Maar wacht eens even. De rest van de fractievoorzitters hadden pas tussen 09:00 en 10:00 uur toegang tot die documenten!

“Twee vragen,” zei Baudet toen zijn beurt was gekomen om premier Rutte het vuur aan de schenen te leggen over Omtzigtgate. “Is de heer Rutte vanmorgen naar het verkennerskantoor gegaan om die mails te lezen of heeft hij op een andere manier kennis genomen daarvan?” vroeg de FVD-leider aan de premier. Het antwoord op die vraag was schokkend voor de hele Kamer: “Nee, ik ben niet vanmorgen naar het verkennersbureau gegaan,” aldus Rutte. “Ik hoorde vanmorgen om half acht, via-via, niet wat verder in die stukken stond, maar specifiek over Omtzigt, om half acht vanmorgen.”

“Dit begrijp ik niet helemaal,” zei Baudet daarop. “Kunt u iets specifieker zijn over hoe dit nou gegaan is? Vanmorgen om half acht via-via hebt u uw eigen gespreksnotities toegestuurd gekregen?”

“Nee,” antwoorde Rutte, “niets toegestuurd gekregen. Ik hoorde om half acht vanmorgen, via-via, ik kan die bron niet onthullen…”

En daarop werd de Kamer woest. Niet onthullen? Hoe kon dit?! Iedereen had pas om 09:00 uur toegang tot die documenten, maar Rutte wist het al eerder?

“Ik geef de heer Baudet eerlijk antwoord!” beet Rutte de Kamer toe toen die woest werd. “Ik hoorde vanmorgen om half acht, via-via, dat in die notities stond Omtzigt-minister, dat hoorde ik vanmorgen om half acht.”

Tja. En toen was het hek van de dam. Want álle fractieleiders vonden dat totaal geschift. “In dit debat is Rutte ook een Kamerlid,” aldus Baudet. Hij zou dus op hetzelfde moment dezelfde informatie moeten krijgen. “Tussen 09:00 en 10:00 mochten we zien wat er aan verslagen waren van die gesprekken. En dat is voor ons allemaal hetzelfde geweest. Via-via. Wat gebeurde er dan?”

“Dat kan ik u niet vertellen. Dat is vertrouwelijk,” reageerde Rutte, waarop de Kamer nóg bozer werd.

Als gevolg van deze vraag en antwoordsessie werd er geschorst. Want Jesse Klaver bemoeide zich ermee en eiste te weten hoe Rutte het gehoord had.

En toen kwamen ze terug. Rutte liet weten dat hij niet van zins is zijn bron prijs te geven. Hij weigert dus mee te werken. Baudet greep helemaal terecht in, wil een schorsing, en wil dat de verkenners tekst en uitleg geven, want het lijkt erop dat de nieuwe verkenners hiervoor verantwoordelijk zijn.