[Filmpje] Geert Wilders witheet: ‘Nederland wordt bestuurd door maffiabende met onbetrouwbare leugenaar als premier’

Geert Wilders is helemaal klaar met het kabinet Rutte III. Uit de notulen van de Ministerraden blijkt, zei Wilders vandaag, dat Nederland bestuurd wordt door een politieke maffiabende, met aan het hoofd niet een zogenaamde peetvader maar een “onbetrouwbare leugenaar als premier.” Het was een ongekend harde aanval.

Vandaag vindt het debat plaats over de notulen van de Ministerraad inzake de toeslagenaffaire, en dan met name over wat het kabinet wanneer wist, welke informatie er gedeeld werd met de Tweede Kamer, en natuurlijk over de manier waarop er gesproken werd over kritische Kamerleden als Pieter Omtzigt.

Geert Wilders ging bij zijn inbreng hard tekeer tegen het kabinet. “Het inkijkje in de notulen van de Ministerraad heeft nog eens bevestigd,” aldus Wilders, “door wie Nederland wordt bestuurd: een politieke maffiabende. Met aan het hoofd een onbetrouwbare leugenaar als premier die, zoals we al wisten, een kritisch Kamerlid genaamd Pieter Omtzigt wilde wegwerken naar een functie elders. De man die doorvragende Kamerleden onfatsoenlijk noemde, en ook een Kamerlid van zijn eigen partij het zwijgen heeft opgelegd door haar, zo lezen we in de notulen en ik citeer: ‘Op het belang van eenheid binnen de coalitie te wijzen.’ Waarschijnlijk vond ze een afgehakt paardenhoofd op haar bed, want op de lijst van de VVD kwam ze daarna niet meer voor.”

En dat was niet alles, aldus Wilders. Ook had hij gelezen dat CDA-bewindsleden Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge tijd hadden gestoken in het “sensibiliseren” van Omtzigt. “Hoe vals kan het worden?” vroeg Wilders daarover. Want, zei de PVV’er, Hoekstra zelf noemde Omtzigt onlangs nog “een 24-karaatskamerlid.” Maar nee, hij blijkt Omtzigt “gewoon te hebben verraden,” concludeert Wilders. “In plaats van Omtzigt te helpen de waarheid boven tafel te krijgen, probeerde hij hem de mond te snoeren. U moet zich doodschamen, meneer Hoekstra.” Op dat moment kwam Hoekstra in beeld, die was druk op zijn iPad en dus met heel andere zaken bezig dan de inbreng van Wilders.

Rutte III probeerde, zei Wilders verder, imagoschade te voorkomen en precedentwerking tegen te gaan, maar op zoek naar oplossingen voor de getroffen ouders was niemand. En ook D66 kreeg een veeg uit de pan. “De notulen laten ook het ware gezicht van D66 zien. D66-staatssecretaris Snel sommeert coalitiewoordvoerders hun mond te houden. Minister Koolmees blijkt een heel eng mannetje te zijn die activistische Kamerleden op het matje wil roepen om ze te laten zwijgen. Minister Ollongren wil dat kritische Kamerleden zich terughoudender opstellen en zich dus meer als marionetten gaan gedragen. En mevrouw Kaag had beter in Niger kunnen blijven want ze wil kritische Kamerleden inkaderen. D66 blijkt een partij te zijn vol a-liberale, vrijheidsbeperkende en Kamerlid-knevelende opportunisten.”

En, zei Wilders, aangezien het kabinet bewust informatie heeft achtergehouden voor de Kamer is er in strijd gehandeld met de Grondwet. Daarom is er een strafrechtelijke procedure gestart tegen het voltallige kabinet bij de Hoge Raad. “Van mij mogen ze allemaal achter de tralies,” zei Wilders daarover.

De PVV-leider concludeerde dat een herstel van het vertrouwen in de politiek niet mogelijk is zolang “Rutte cum suis” er blijven zitten. “Zolang zij er zitten zal er niets veranderen… Geen discussies over macht en tegenmacht, helemaal niets zal helpen zolang wij als Tweede Kamer met ons blijven sollen. Is de Kamer vandaag weer lam, of eindelijk weer leeuw? Is het een echt parlement, of toch weer een nepparlement? Staan we nu eindelijk eens op en zeggen we als Kamer: ‘Stop, hier trekken we een streep. Genoeg is genoeg. Dit accepteren we niet. Een kabinet dat bewust informatie voor ons achterhoudt, dat ons voorliegt, dat ons bedriegt, dat Kamerleden intimideert, en bruuskeert, de mond wil snoeren. Dat pikken wij als Tweede Kamer niet langer. Is dit dan de dag dat we dat zullen laten zien?”

“Ons land, onze democratie, en al die onschuldige slachtoffers van de toeslagenaffaire verdienen een Kamer die als een leeuw van zich afbijt, en verdienen een kabinet zonder Rutte en zijn bende. Daarom moeten zij weg en moeten er snel nieuwe verkiezingen komen,” sloot Wilders net zo fel af als hij begonnen was.