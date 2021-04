[Filmpje] Klimaatactivist Greta Thunberg bemoeit zich nu met vaccinatiebeleid: ‘Vaccin-nationalisme is onethisch’

Wie dacht dat Greta Thunberg alleen ‘expert’ was op het gebied van klimaat, die heeft het mis! De klimaatkabouter heeft ook verstand van vaccinatiebeleid en komt geheel zelfstandig tot de conclusie dat ‘vaccin-nationalisme’ onethisch is.

Door het coronavirus was de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg genoodzaakt om haar kruistocht tegen de CO2 te staken. Eindelijk even rust, zo leek het. Maar helaas heeft ze inmiddels met een nieuw onderwerp een manier gevonden om tóch in de schijnwerpers te blijven staan:

.@GretaThunberg: "It is completely unethical that high-income countries are now vaccinating young and healthy people if that happens at the expense of people in risk groups… in low- and middle-income countries. Vaccine nationalism is what's running the vaccine distribution." pic.twitter.com/iBJQKTpV6Q — Washington Examiner (@dcexaminer) April 19, 2021

‘Het is compleet onethisch dat landen met een hoog gemiddeld inkomen nu jonge en gezonde mensen gaan vaccineren, als dat ten koste gaat van risicogroepen in landen met een lager gemiddeld inkomen. Vaccin-nationalisme is de drijvende kracht achter de distributie van vaccins’, zegt ze (vrij vertaald) in de video.

Het is toch werkelijk om flauw van te worden. Als het aan deze meid ligt dan vaccineren we dus eerst alle zwakke en zieke inwoners van derdewereldlanden, en gaan we dan pas verder met de generaties die de wereld draaiende moeten houden. In de tussentijd moeten die kennelijk maar gewoon nog een paar jaar in lockdown leven, thuiswerken en achteraan in de rij sluiten voor een vaccin…

Het is wel duidelijk dat deze meid nog steeds voor het karretje wordt gespannen van een extreemlinkse agenda. Het duurde even voordat iedereen dat doorhad toen ze voor het eerst mocht spreken over het klimaat, maar daar kan nu geen enkele twijfel meer over bestaan.