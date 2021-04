[Video] Sylvana Simons brengt Rutte aan het wankelen: “Wat doet u geïrriteerd, mevrouw Simons”

Tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer op donderdag confronteerde Sylvana Simons premier Mark Rutte met berekeningen over immuniteit. Toen Rutte moeite had met het beantwoorden van Simons’ vragen besloot hij om de aandacht af te leiden met een opmerking die door mensen gezien wordt als buitengewoon seksistisch: “Wat doet u geïrriteerd.”

“Wat weten we van de immuniteit?” vroeg BIJ1-leider Sylvana Simons aan VVD-premier Mark Rutte toen die daar enkele opmerkingen over had gemaakt tijdens het debat. “Ik heb corona gehad, ik weet niet of ik immuun ben. Hoe zou ik dat kúnnen weten? En wat vindt u van de mededeling die de heer Dassen zojuist ook deed over het feit dat we nu zeer nabij, in België, casussen hebben van mensen die weliswaar gevaccineerd waren maar toch besmet zijn geraakt?”

“Dus ik ben eigenlijk benieuwd,” ging ze verder, “hoe gaat het met de immuniteit in Nederland?”

Aangezien Rutte hier zelf eerder over begon ging Simons ervan uit dat de premier deze vraag kon beantwoorden. Maar Rutte was meteen de weg kwijt. Hij keek naar Hugo de Jonge voor informatie en begon te hakkelen en te stamelen.

“Heb jij die cijfers paraat op dit moment?” vroeg hij aan De Jonge. “Hoeveel mensen dénken we dat het gehad hebben? 4 miljoen? Dat is laatste cijfer dat we vermoeden. Dat 4 miljoen mensen het gehad hebben. En dan zijn er zo’n 5 miljoen mensen die een eerste prik gehad hebben. Dus dan zou je 9 miljoen mensen hebben die inmiddels immuun zijn.”

Daarop onderbrak De Jonge de premier want het kan natuurlijk ook zo zijn dat een deel van de mensen die geprikt is daarvoor ook al corona heeft gehad. Er kan overlap in zitten. Tegelijkertijd reageerde Simons ook, want Rutte zei dus duidelijk dat deze mensen nu immuun zijn.

“Dus als ik het goed begrijp, voorzitter, je hebt het gehad en dan ben je immuun?”

Nou ja, “dat weten we niet zeker,” reageerde Rutte daarop terwijl hij 10 seconden daarvoor nog precies dat gezegd had. “Maar ja, dat lijkt me een vraag voor Van Dissel. Daar ga ik me niet aan wagen.”

“Omdat er net even een som werd gemaakt,” legde Simons uit, “over zoveel mensen hebben het gehad, zoveel mensen zijn gevaccineerd, dús zoveel mensen zijn immuun.”

Rutte hakkelde daarop. “D-d-d-w-w-w wat doet u geïrriteerd mevrouw, uh, Simons,” zei de premier opeens. “Sorry, u denkt dat ik geïrriteerd ben?” was de reactie van Simons. “U moet me eens meemaken als ik geïrriteerd ben!”

BIJ1 reageerde kort na de uitwisseling op Twitter door te stellen dat Rutte deze uitspraak deed omdat hij in de problemen was gekomen in het debat.

Als je geen antwoord weet op de vraag, kun je altijd nog beweren dat de vraagsteller ‘geïrriteerd’ is. Na een kritische vraag van @SylvanaBIJ1 over immuniteit, werd het de Minister-president nogal heet onder de voeten… 🔥#Coronadebat pic.twitter.com/7lZiii5LyH — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) April 22, 2021

“Als je geen antwoord weet op de vraag, kun je altijd nog beweren dat de vraagsteller ‘geïrriteerd’ is,” aldus de partij op Twitter. “Na een kritische vraag van Sylvana Simons over immuniteit, werd het minister-president nogal heet onder de voeten.”

Ook zijn er twitteraars die een suggestie hebben voor hoe Simons live in het debat had kunnen reageren op de opmerking van de premier:

Sylvana had hem moeten antwoorden toen hij zei dat ze geïrriteerd overkwam: “Had u dat ook gezegd als ik een blánke mán was?” Dan had ze hem echt gehad. https://t.co/uzP5seEuB5 — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) April 22, 2021

Maar dat is dus voor de volgende keer. Voor nu heeft Sylvana Simons de premier zwaargewond op het parlementaire slagveld achtergelaten. Rutte mag z’n wonden likken, en Sylvana zal ongetwijfeld de messen slijpen voor de volgende krachtmeting volgende week, als de gelekte ministerraadnotulen het onderwerp van gesprek zullen zijn.