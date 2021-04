Filmpje! Wat leuk! Ferd Grapperhaus wenst alle moslims een gezegende Ramadan… maar mét coronabeperkingen

Ferd Grapperhaus roept Nederlandse moslims op om zich ook tijdens de Ramadan aan de coronaregels te houden. Niet “met elkaar” eten, en niet naar de moskee. Gewoon braaf thuis blijven zitten terwijl je de hele dag geen slok drinkt en geen hap eet. Gezegende Ramadan, mensen!

“Ramadan. Een periode van bezinning en van zuivering,” aldus de minister van Justitie op Twitter. “Maar weet in tijden van Covid-19. Vandaag vraag ik u, voor de tweede en hopelijk laatste keer, de ramadan en de iftar bescheiden te beleven. Tegelijkertijd hoop ik dat ramadan u kracht geeft om door te zetten. Ramadan Mubarak!”

“Vandaag vraag ik u voor de tweede en hopelijk laatste keer de Ramadan en Iftar bescheiden te beleven,” aldus Grapperhaus. “Blijft u alstublieft thuis. Ook met het Taraweeh-gebed en met het Suikerfeest.”

Dat de overheid alle cafés en restaurants gesloten houdt is al erg genoeg, maar dat Grapperhaus denkt families te kunnen vertellen dat ze niet samen met elkaar de iftar mogen eten is echt ronduit belachelijk.

Maar Ferd was nog niet klaar. Oh nee. Want hij wilde gewone burgers ook nog even oproepen élkaar in het oog te houden. “Houdt u zich aan de avondklok. En spreek elkaar ook aan op naleving van die maatregelen.”

Hé buurman Mesut, wat doe jij nou!? MONDKAPJE OP! EN HEB JE JE HANDEN AL GEWASSEN VANDAAG?! Leuke Ramadan hoor, op die manier.

“Blijf afstand houden. Blijf handen wassen.” Denk je nou echt dat je moslims die Ramadan doen moet vertellen dat ze handen moeten wassen? Als één maand in het jaar is dat moslims hun handen wassen, de hele dag door, dan is het Ramadan.

“Natuurlijk, we hebben allemaal genoeg van het virus, maar we moeten het echt nog éven volhouden.”

Nee Ferd, mensen hebben niet genoeg van het “virus” maar van de achterlijke maatregelen van het kabinet. En dat “even” kun je ook wel voor je houden, want dat roepen jullie nu al vier maanden.

Maar och, wat een leuk filmpje van de minister zeg! Hartverwarmend. Jij ook een gezegende Ramadan, hoor Ferd!