[Filmpjes] Diverse gemeenten sluiten parken en stadscentrum, zetten ook politie en ME in

Eerder vandaag besloot de gemeente Amsterdam om het Vondelpark te sluiten. Niet lang daarna volgden ook andere gemeenten met eenzelfde besluit. Inmiddels zijn diverse parken en stadscentra gesloten of worden ontruimd.

Dit zijn beelden van de Prinsengracht rond twee uur vanmiddag:

Enkele uren later is hier te zien hoe de ME optreedt om het Vondelpark te ontruimen:

ME treedt op rondom Vondelpark pic.twitter.com/K803unaILa — Vincent van Rijn (@VincentvanRijn_) April 27, 2021

En hier is te zien hoe het er in een ander deel van Amsterdam voorstond, rond een uur of vijf:

Sommige mensen vragen zich af hoe een volle IC eruit ziet. Nou, zo dus. Inclusief alle toeters en bellen. pic.twitter.com/c7o5Wvpb5z — Marino van Zelst🌱 (@mzelst) April 27, 2021

“Sommige mensen vragen zich af hoe een volle IC eruit ziet. Nou, zo dus. Inclusief alle toeters en bellen”, zegt de Twitteraar.

In andere delen van Amsterdam werd het rond dezelfde tijd ook te druk volgens de gemeente:

⚠️ Het is te druk in het Oosterpark. Helaas moeten we het park daarom sluiten. Er mogen geen nieuwe mensen meer het park in, alleen nog uit. 🧡 Zoek een rustige plek in je eigen buurt

↔️ Houd 1,5 meter afstand

🙏 Houd je aan de coronamaatregelen#VermijdDrukte — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) April 27, 2021

“Het is te druk in het Oosterpark”, constateert de gemeente Amsterdam. “Helaas moeten we het park daarom sluiten. Er mogen geen nieuwe mensen meer het park in, alleen nog uit.” Vervolgens komen zij met instructies voor bezoekers: “Zoek een rustige plek in je eigen buurt; Houd 1,5 meter afstand; Houd je aan de coronamaatregelen.”

Ook in Haarlem zag de gemeente reden om in te grijpen:

Volksfeest langs Spaarne in Haarlem, gemeente grijpt in en sluit straat af: Aan het Spaarne in Haarlem zijn honderden mensen op de been om Koningsdag te vieren. De gemeente zegt dat het te druk is en grijpt daarom in. De Damstraat richting het Spaarne en… https://t.co/dFxwyHko1x pic.twitter.com/EfpNUJZSoy — haarlem (@haarlem) April 27, 2021

“Volksfeest langs Spaarne in Haarlem, gemeente grijpt in en sluit straat af: Aan het Spaarne in Haarlem zijn honderden mensen op de been om Koningsdag te vieren. De gemeente zegt dat het te druk is en grijpt daarom in.”

En hier plaatst iemand een video met (vermoedelijk) een citaat van het kabinet, het OMT of het RIVM:

“De meerderheid is het eens met het beleid”. In werkelijkheid: pic.twitter.com/BBElGFy8Ob — Jorn Luka (@JornLuka) April 27, 2021

“De meerderheid is het eens met het beleid”, citeert hij, en verwijst naar het beeldmateriaal met: “In werkelijkheid:”

De politie heeft aangegeven ook in Breda te zullen ingrijpen:

De ME wordt ingezet om het #Valkenbergpark #Breda te ontruimen. Luister naar de aanwijzingen van de politie en handhavers en verlaat rustig het park. — Politie Breda eo (@Politie_Breda) April 27, 2021

“De ME wordt ingezet om het Valkenbergpark in Breda te ontruimen. Luister naar de aanwijzingen van de politie en handhavers en verlaat rustig het park.”

Dit is hoe het park er enkele uren voor de inzet van de ME bij stond: