Fleur Agema (PVV) kritisch op testbewijzenplan Hugo de Jonge: ‘Geen testplicht? Maak dat de kat wijs!’

PVV-Kamerlid Fleur Agema is kritisch op de plannen van minister Hugo de Jonge om te gaan werken met corona-testbewijzen. De politica gelooft niks van de belofte van De Jonge dat er geen testplicht komt. In de adviezen van het OMT, die het kabinet vaak genoeg overneemt, staan toch echt andere dingen te lezen, aldus Fleur Agema.

Minister De Jonge roept al langer dat er geen testplicht komt, maar wie de verscheidene voorstellen en adviezen leest die aan het kabinet zijn uitgebracht, ontstaat een ander beeld. PVV-Kamerlid Fleur Agema uit zich daarom hier heel kritisch over. Volgens haar is de invoering van zo’n maatregel een kwestie van tijd. Dat er volgens Hugo de Jonge geen testplicht gelooft ze niet. “Maak dat de kat wijs”, is dan ook haar reactie op sociale media.

1 à 2 keer per week een stok in je neus omdat dat verplicht wordt om fysiek onderwijs te kunnen volgen… Maar volgens ⁦@hugodejonge⁩ komt er geen testplicht hoor neuuuu…. maak dat de kat wijs! pic.twitter.com/MGG3LIhc6Y — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) April 27, 2021

Agema vindt het ook onbegrijpelijk dat een testbewijs verplicht kan worden gesteld omdat het ‘proportioneel’ zou zijn volgens de minister. Zij deelt deze mening absoluut niet: “Oneens! Proportionaliteit is juist in geding,” en wijst op het feit dat een wattenstaafje diep de neus wordt ingeduwd bij een coronatest. “Het is invasief,” concludeert de PVV-politica.

Minister @hugodejonge bepaalt dat een testbewijs verplicht kan worden gesteld omdat hij de stok in de neus als proportioneel betitelt. Oneens! Het is invasief. Proportionaliteit is juist in geding. pic.twitter.com/SMRb4kj0Fo — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) April 27, 2021

Volgens de parlementariër komt er dus wél een testbewijs. Meerdere keren per week verplicht een teststokje in neus om onderwijs te kunnen volgens is, in haar woorden, natuurlijk een testplicht. De tegenwerpingen van De Jonge vindt ze niet overtuigend.

Ook op sociale media delen veel mensen de mening van Agema dat het teststokje in de neus wel degelijk invasief is. Zeker wanneer iemand voor z’n werk veel moet reizen.

Hoezo niet invasief? Ik heb inmiddels eelt op mijn prefrontale cortex van al die tests (ik moet nog weleens op reis, vandaar).

Het is te doen hoor, maar invasief zijn die tests beslist wel. — Leon Kiefte (@Leonneke_) April 27, 2021

Een libertarische kapitein vindt De Jonge een clown dat iets dat een beetje invasief niet erg zou zijn: “Je bent ook niet een ‘beetje zwanger,'” stelt hij.

Iets is invasief of niet. Je bent ook niet een “beetje zwanger” minister @hugodejonge weegt proportionaliteit op zijn eigen verzonnen definities wat is dit voor een clown. — De libertarische Hippie Kapitein 🌊 (@rechtsehippie) April 27, 2021

– "Nauwelijks invasief" oftewel invasief. en – "Inbreuk op persoonlijke integriteit is beperkt" oftewel inbreuk op persoonlijke #integriteit. Nooit en te nimmer is dit proportioneel @hugodejonge en daarmee dus schending van onze #grondrechten.#testsamenleving https://t.co/uTVxRYcpHK — WouterM (@lerenbowlen) April 27, 2021

Hugo de Jonge reageert niet op de opmerkingen van Agema. Liever haalt hij vandaag herinneringen op aan het zingen van het Wilhelmus met zijn dochter, en viert feest: “Fijne Koningsdag!”, aldus de vice-premier.