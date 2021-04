Fleur Agema (PVV) neemt zelftests-deal Hugo de Jonge onder de loep: ‘Vulde farmacieconcern Roche z’n zakken?’

Fleur Agema (PVV) eist duidelijkheid van zorgminister Hugo de Jonge over berichtgeving dat het Zwitserse farmacieconcern Roche zijn zakken zou vullen met zelftests. De Jonge heeft dan ook wat uit te leggen, want volgens berichtgeving deed het bedrijf dat zelfs aan de hand van een innige samenwerking met onze minister van Volksgezondheid.

PVV-zorgwoordvoerder Fleur Agema wil nu dus weten hoe de samenwerking tussen de farmaciereus en het ministerie van Volksgezondheid (VWS), onder leiding van Hugo de Jonge, precies in zijn werk is gegaan. Het bedrijf verdient maar liefst €46,5 miljoen dankzij een order die door het ministerie van het CDA’er is geplaatst. Dit miljoenenbedrag is niet aanbesteed, en zonder openbare bieding aan slechts één bedrijf gegund.

Daarom heeft Agema de minister daarom vijftien schriftelijke vragen gesteld om meer duidelijkheid te krijgen over de uitgave van tientallen miljoenen belastinggeld.

Zo wil Agema weten wat de reactie van VWS is op de bewering dat het ministerie de farmaceut Roche “bijzonder behulpzaam is geweest” bij het verkrijgen van een grote voorsprong op de concurrentie die ook corona-zelftesten ontwikkelt.

Vragen over de twijfelachtige commerciële tussen De Jonge en Roche zijn er dan ook genoeg. Want hoe is de selectie van de zelftest van Roche gegaan? Aan welke criteria moest deze voldoen en wie bepaalde dat eigenlijk? Een goede vraag blijft of De Jonge niet al van tevoren wist dat er niet genoeg zelftests geleverd konden worden. Was het ministerie van Volksgezondheid hier eigenlijk wel van op de hoogte, of heeft De Jonge wellicht informatie achtergehouden?

Dat de prijs van de Roche-test uiteindelijk hoger uitviel dan van tevoren was ingecalculeerd roept ook de vraag op of dit te maken had met de schaarste van de zelftest, of dat er misschien zelfs wel onderlinge prijsafspraken zijn gemaakt. Agema hamert er dan ook op dat ze de exacte reden wil weten waarom de zelftesten uiteindelijk relatief duur werden aangeboden door het farmacieconcern.

Tot slot wijst Agema minister De Jonge er ook nog even op dat in buurland Duitsland al een maand eerder gewoon een zelftest te vinden was in de schappen van budgetsupermarkt Aldi. Dat ging weliswaar om een zelftest van een andere fabrikant, maar waarom heeft De Jonge er dan niet voor gekozen om ook met andere partijen in zee te gaan? Waarom heeft De Jonge zich zo vastgebeten in zijn deal met Roche?

De Jonge heeft drie weken de tijd om de Kamervragen van Fleur Agema te beantwoorden. Hij zal, gezien de sceptische toon van de vragen, zich flink moeten inspannen om het PVV-Kamerlid ervan te overtuigen dat er niets onoorbaars gebeurd is.