Forum voor Democratie woest na politieoptreden bij examenstunt: “Nederland is een diep autoritair land geworden”

Toen leerlingen geen examenstunt mochten doen, besloten ze met zijn allen voor school een feestje te vieren. Hoewel enkele ouders dat “heerlijke beelden” noemen, dacht de politie daar anders over. Er werd uiteindelijk namelijk ingegrepen. Forum voor Democratie vindt dit onbestaanbaar en reageert op Twitter door te stellen dat Nederland de afgelopen tijd “een diep autoritair land [is] geworden.”

Op vrijdag berichtte Twitteraar Simone (@SimoneSays123) dat er bij een middelbare school een feestje was uitgebroken. De leerlingen mochten geen eindexamenstunt doen, en dus deze ze dit.

Mogen wij geen examenstunt doen? Oké geen probleem dan gaan we gewoon voor school staan! HEERLIJKE BEELDEN ❤️ pic.twitter.com/Ibz9Ur3W55 — 🌸Simone (@SimoneSays123) April 23, 2021

Er werd toch nog een “stunt” gedaan doordat ze met “een grote groep” de school inrenden. Daarna greep de politie alsnog in. Jongeren werden, schrijft Simone, “van de straat geplukt. De lange lat werd ook gebruikt. Mijn zoon is onderweg naar huis staande gehouden. Moest ID laten zien en krijgt een boete. Waarvoor? Dat wilde ze niet zeggen.”

Na de examenstunt hield de politie een soort van razzia en werden jongeren van straat geplukt. De lange lat werd ook gebruikt. Mijn zoon is onderweg naar huis staande gehouden. Moest ID laten zien en krijgt een boete. Waarvoor? Dat wilde ze niet zeggen. pic.twitter.com/fMNj606jFd — 🌸Simone (@SimoneSays123) April 23, 2021

Ook het schoolbestuur reageerde furieus. Simone heeft een bericht van de rector online gezet. Die schrijft: “Beste ouders, zeer helaas hebben enkele leerlingen van onze school zich vandaag ernstig misdragen in de omgeving van de school en op het … College. De politie moest er aan te pas komen en was genoodzaakt geweld te gebruiken. We hebben enkele misdragende leerlingen geïdentificeerd en we beraden ons op maatregelen.”

Forum voor Democratie vindt dit onacceptabel. “Nederland is een diep autoritair land geworden,” schrijft de partij op Twitter.

Nederland is een diep autoritair land geworden. De meeste partijen gaan daarin mee. Vrijheid is altijd makkelijker verloren dan teruggewonnen.#FVD blijft strijden voor een terugkeer naar normaal. Het Nederland dat we kennen. De vrijheid die we koesteren. Ons leven weer terug. https://t.co/YFTBtLkslA — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) April 23, 2021

“De meeste partijen gaan daarin mee. Vrijheid is altijd makkelijker verloren dan teruggewonnen,” aldus FVD.

Natuurlijk, FVD zelf “blijft strijden voor een terugkeer naar normaal. Het Nederland dat we kennen. De vrijheid die we koesteren.”

Want, stelt de partij, FVD wil “ons leven weer terug” krijgen.

Eerder werd bericht dat met name jongeren leiden onder de coronamaatregelen. Ze zijn significant vaker depressief dan voor de coronabeperkingen, en ontwikkelen ook vaker serieuze eetstoornissen. Het aantal jongeren met zelfmoordneigingen is dan ook behoorlijk gestegen, aldus GGD’ers.