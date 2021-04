Foto’s en filmpjes: DDS-verslaggever Kenneth Steffers bij de anti-lockdowndemonstratie in Arnhem

Dinsdag was er een grote anti-lockdowndemonstratie in Arnhem. Hoewel de demonstratie niet toegestaan was ging het er al met al rustig aan toe. Onze eigen verslaggever Kenneth Steffers was erbij en maakte foto’s en video’s als sfeerverslag. Zijn conclusie: het was een gemoedelijke bijeenkomst. Zo’n 2.000 (misschien wat meer) bezorgde burgers gingen de straat op, maar zij deden dat op een rustige, respectvolle manier. En ja, ook de politie was rustig en beheerst.

Bij aankomst viel het Kenneth op dat er niet alleen behoorlijk wat demonstranten waren, maar ook heel veel politie. Die agenten stonden opgesteld bij de markt, waar ze de boel nauwlettend in de gaten hielden. De angst bestond op dat moment dat er mogelijk hardhandig ingegrepen zou worden, maar dat bleek allerminst het geval te zijn. De demonstranten werden door de politie met rust gelaten, en andersom waren er ook geen onrusten.

De sfeer was, aldus Kenneth, “gemoedelijk.” Er stond bij aankomst meteen een bord waarop stond dat het plein waar de demonstratie gehouden zou worden vol was. Hij zeg veel “normale mensen” te zien waren. Gezinnen, singles, koppels, jongeren, ouderen, donkere mensen, blanke mensen… De hele samenleving leek vertegenwoordigd.

Natuurlijk waren er ook demonstranten bij die op een bizarre manier actievoerden en zich daarbij ongetwijfeld de woede op de hals haalden van twitteraars die denken dat sommige demonstranten corona niet serieus genoeg nemen. Zoals deze “proefkonijnen,” bijvoorbeeld.

Maar over het algemeen waren het volgens Kenneth gewone mensen, die er in gewone kleren bijliepen, hoewel het er op leek dat er meer oranje werd gedragen dan normaal. Wat niet zo verwonderlijk is aangezien het gisteren Koningsdag was, natuurlijk.

Op een gegeven moment werd het wat spannender. Enkele demonstranten hadden wat rookbommetjes en wat fakkels afgestoken, en de ME leek zich ermee te gaan bemoeien. Kenneth nam daar dan ook een video over op, want – zei hij – de demonstranten werden duidelijk één bepaalde hoek in gedreven:

Maar dat bleek allemaal mee te vallen. Het plein van de demonstratie werd weliswaar ‘ontruimd,’ maar dat ging op een rustige manier. De demonstranten besloten daarop een rondje door de staat te lopen, waarbij ze de hit van Fluitsma en Van Tijn zongen (“15 miljoen mensen”) en rustig met elkaar converseerden:

Uiteindelijk kwamen ze “ironisch genoeg” weer terug op het plein waar het allemaal begon, aldus Kenneth, maar blijkbaar hadden de autoriteiten besloten het zo te laten.

Al met al was het, aldus Kenneth, “een succesvolle demonstratie,” zowel van de kant van de betogers als die van de autoriteiten. In andere media werd er over gesproken dat er mogelijk “hooligans” bij waren, maar waar dat verhaal vandaan kwam “is mij een raadsel,” meent onze verslaggever. “Die waren er namelijk niet.”