Foto’s en video’s: DDS-verslaggever Kenneth Steffers doet verslag van de anti-lockdowndemonstratie in Rotterdam

Kenneth Steffers, verslaggever van De Dagelijkse Standaard, was vandaag bij de anti-lockdown protestmars in Rotterdam. Hij schat in dat er zo’n 2.000 vrijheidsliefhebbers meeliepen in de tocht. Anders dan we steeds hebben gezien in Amsterdam bleef het in Rotterdam wel rustig. Dat kwam voordat de politie en de ME het allemaal gelaten lieten gebeuren, zonder hardhandig in te grijpen. “Ik moet toegeven dat Aboutaleb zich heel erg aan zijn woord heeft gehouden,” laat Kenneth weten, “ik heb nog geen enkel waterkanon gezien. De politie is tot nu toe uiterst relaxt.”

Toen hij net gearriveerd was deelde Kenneth al een video van de demonstranten die rustig, maar met mooie en veelzeggende borden door de straten van Rotterdam liepen. Zij werden moreel gesteund door automobilisten, die keihard op de toeter drukten toen de stoet voorbij kwam lopen. Aan het einde van de straat stond de politie de demonstranten op te wachten. Maar dat gebeurde allemaal op een respectvolle, kalme wijze.

De demonstranten liepen van het Stadhuisplein, via de Kruiskade naar het Centraal Station. Toen daar een politiecordon stond ging de rest, met toestemming van de politie, naar het Schouwburgplein.

Zoals op de beelden gezien kan worden ging het er rustig aan toe. De demonstranten waren niet van plan om een rel te veroorzaken. Ze waren daar, aldus Kenneth, om duidelijk te maken dat ze willen dat er een eind komt aan de lockdown. Ze maakten zich hard voor de vrijheid. Maar ruzie of rellen? Dat wilden ze absoluut niet.

Er liepen (en fietsen) ook allerlei soorten mensen bij. Autochtonen, allochtonen, jongeren, ouderen, mannen, vrouwen; iedere groep die er bij kon lopen wás er bij.

Ook bij deze demonstranten was het liedje “Leef” een absolute favoriet:

En ja, het bleef rustig, ook door toedoen van burgemeester Aboutaleb. “Vooralsnog moet ik eigenlijk toegeven dat Aboutaleb zich heel erg aan zhin woord heeft gehouden. Ik heb nog geen enkel waterkanon gezien. De politie is tot nu toe uiterst relaxt. Ze lopen gewoon gezellig mee,” aldus Kenneth tijdens de demonstratie. “Ze gaan zelfs de discussie aan. Héél anders dan dingen die ik heb gezien in Den Haag en Amsterdam bij demonstraties. Dus ik hoop dat het hier vandaag ook bij blijft, want vooralsnog geeft Rotterdam wel het goede voorbeeld.”

Voor veel mensen was het ook een beetje een fééstje:

Veel mensen wilden een duidelijke boodschap verkondigen, maar deden dat dus op buitengewoon vreedzame, respectvolle wijze. En vaak zelfs met een knipoog.

De politie bleef dus heel kalm en ontspannen.

Maar het zal niemand verbazen dat Rutte, De Jonge en Grapperhaus bepaald niet de meest populaire politici waren, vandaag in Rotterdam:

Al met al was het een geslaagde, rustige protestactie, aldus onze eigen Kenneth. “We zijn inmiddels aangekomen op het Schouwburgplein in Rotterdam,” legde hij uit toen het er bijna al op zat. “Met heel mensen erop. En zeker in tijden dat je eigenlijk helemaal niets kan is het hier eigenlijk best wel gezellig. En ik heb eigenlijk het idee, de politie blijft een beetje op de achtergrond, dat hier zometeen een soort van vrijheidsfestival gaat losbarsten.”

Er kwamen steeds meer mensen bij, er werd met elkaar gesproken, gedanst, en muziek geluisterd.

En dat ging nog een tijdlang door, maar daarna was het afgelopen. De demonstranten hadden hun mening duidelijk gemaakt, ze hadden een leuke tijd gehad met elkaar – dat ook nog – en dat was het. Het was, aldus Kenneth, echt een mooie demonstratie, waarmee Aboutaleb, de politie, én de demonstranten bewezen dat het zo óók kan.