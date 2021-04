‘Gedweeë loopjongen van het kabinet’ Rob Jetten (D66) onder vuur om verdediging toeslagen-notulen

De bijdrage van D66-Kamerlid Rob Jetten aan het debat over de vrijgegeven toeslagen-notulen is niet in goede aarde gevallen buiten coalitiekringen. Kamerleden, politici en opiniemakers waren unaniem in het oordeel dat Jettens bijdrage, waarin hij betoogde dat de Tweede Kamer niet moet proberen “opgeklopte ophef” te veroorzaken, maar de zaken op te lossen, niet door de beugel kon.

Collega-Kamerleden zoals Lilian Marijnissen (SP) vielen hem onmiddellijk in het debat aan, en deelde hem mede dat hij de zaken probeerde om te draaien. Maar ook buiten de nationale vergaderzaal waren de meningen niet mals.

Voormalig Splinter-Kamerlid Femke Merel van Kooten noemde hem een “gedweeë loopjongen van het kabinet”

Huh?!? #opgeklopteophef?! Dit is de 1e keer dat de Kamer deze notulen ziet! En de POK alleen de geanonimiseerde samenvatting. Jetten staat hier nu als gedweeë loopjongen vh kabinet, voelt zich zichtbaar niet op zijn gemak, maar Rutte knikt goedkeurend #coalitiedwang #notulendebat — Femke Merel van Kooten (@FemkeMerel) April 29, 2021

Cem Lacin, ooit SP-volksvertegenwoordiger, reageerde ook fel: “Wow.”

Wow, @RobJetten noemt het Kabinet onmachtig in de toeslagenaffaire. Niks onmachtig, het Kabinet wilde deze mensen niet helpen en zoveel mogelijk in de doofpot stoppen. Beeldvorming boven je werk doen. Maar goed, hij moet wat met 4 D66'ers in Vak K naast Rutte. #notulendebat — Cem Lacin (@CemLacin) April 29, 2021

Cartoonist Cortés sprak van een ‘vermoeiend partijlaafje’:

Partijlaafje. Zo vermoeiend. — dr. Cortés (@Cortes) April 29, 2021

En ook presentatrice Talitha Muusse had weinig op met het betoog van de voormalige D66-fractievoorzitter:

Doorzichtig wat @RobJetten probeert te doen. Probeert het debat weg te halen bij de politieke crisis en te draaien naar het belang van ‘de ouders van de toeslagenaffaire’. #notulendebat — Talitha Muusse (@talithamuusse) April 29, 2021

Toch kreeg Jetten ook lof toegezwaaid: premier Rutte zat gedurende het betoog van de D66’er te knikken vanuit Vak K.