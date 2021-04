Geert Wilders (PVV) woest op kabinet: “Wat een corrupte bende. Kamer voorgelogen. Onschuldige mensen gecriminaliseerd”

PVV-leider Geert Wilder heeft woedend gereageerd op de notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire. Die zijn eerder vanavond vrijgegeven. Volgens de PVV-leider bewijzen de notulen dat het kabinet één grote “corrupte bende” is, dat de ministers de Tweede Kamer bewust “voorgelogen” hebben, en dat ouders op een vreselijke manier onterecht gecriminaliseerd zijn. “WEGWEZEN!” concludeert hij.

De notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire én kritische Kamerleden zijn vanavond vrijgegeven. Uit de notulen blijkt dat ministers Ferd Grapperhaus (CDA) en Wopke Hoekstra (CDA) samen met staatssecretaris Menno Snel (D66) werkten om de Tweede Kamer niet volledig te informeren, of in ieder geval om niet te voldoen aan een verzoek van de Kamer. Dit werd gesteund door minister-president Mark Rutte (VVD).

Ook spraken de bewindslieden regelmatig over wat zij beschouwden als kritische Kamerleden, zoals met name CDA’er Pieter Omtzigt. Dat soort volksvertegenwoordigers werden teruggefloten door de kabinetsleden. Ze hadden het in de notulen daarbij over één of meerdere pogingen hem te “sensibilliseren.” Er werd ook ingesproken op woordvoerders van andere coalitiepartijen, die in de ogen van het kabinet te fel waren geweest in debatten. Daarbij ging het dan met name om Omtzigt en Helma Lodders, van de VVD.

Geert Wilders heeft ondertussen woedend gereageerd op de inhoud van de notulen. “Wat een corrupte bende,” aldus de PVV-leider op Twitter. “Kamer voorgelogen. Onschuldige mensen gecriminaliseerd. En Rutte, Koolmees, Hoekstra, Ollongren ea bekritiseren Kamerleden die hun werk doen, willen ze sensibiliseren, de mond snoeren en corrigeren. Kaag wil ‘kaders’ voor kamerleden.”

Voor de duidelijkheid voegt hij daar aan toe: “WEGWEZEN!”

Wat een corrupte bende. Kamer voorgelogen. Onschuldige mensen gecriminaliseerd. En Rutte, Koolmees, Hoekstra, Ollongren ea bekritiseren Kamerleden die hun werk doen, willen ze sensibiliseren, de mond snoeren en corrigeren. Kaag wil “kaders” voor kamerleden 😡 WEGWEZEN!#notulen — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 26, 2021

In een andere tweet reageert hij direct op de notulen over Grapperhaus, Hoekstra en Snel die met elkaar bespraken hoe ze een tekst konden inleveren bij de Kamer die op een feitenrelaas leek, maar dat feitelijk niet was. Want, liet Snel al weten met steun van de rest van het kabinet, hij zou geen gehoor geven aan het verzoek van de Kamer om zo’n feitenrelaas te geven.

“Weet je wat,” vat Wilders dat deel van de notulen samen, “zegt Grapperhaus tegen Snel, ik denk samen met Hoekstra wel even met je mee hoe je ermee wegkomt en net kan doen of je toch een feitenrelaas hebt gestuurd.”

Weet je wat zegt Grapperhaus tegen Snel, ik denk samen met Hoekstra wel even met je mee hoe je ermee wegkomt en net kan doen of je toch een feitenrelaas hebt gestuurd. #corruptebende #notulen pic.twitter.com/1WJ9i1SZv7 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 26, 2021

En het is ook Wilders opgevallen dat met name Hoekstra en Hugo de Jonge partijgenoot Omtzigt probeerden te sensibiliseren.

Hoekstra en De Jonge staken veel tijd en energie in het sensibiliseren van Omtzigt. #notulen pic.twitter.com/aROTEjgbtT — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 26, 2021

Vooralsnog is er geen publieke reactie gekomen van Pieter Omtzigt zélf.