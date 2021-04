Goh van de dag: proef met AstraZeneca-vaccins voor kinderen wordt stopgezet vanwege ‘mogelijke bloedproppen’

De Universiteit van Oxford was bezig met het vaccineren van kinderen om te kijken of het veelbesproken AstraZeneca-vaccin ook effectief was onder deze groep. Nou, daar zijn ze nu toch maar even mee gestopt. De reden? Hoe kan het ook anders: mogelijke bloedproppen.

Het vaccin werd ontwikkeld door AstraZeneca en de Universiteit van Oxford. In februari begonnen ze met het testen op enkele honderden jongen tussen de 6 en 17 jaar oud. Het was duidelijk de bedoeling dat, als die tests goed verliepen, het vaccin ook onder kinderen ingezet zou worden.

Maar er is nu een pauze ingelast. Dit omdat er eerst maar eens onderzocht moet worden of het vaccin bloedproppen kan veroorzaken, en zo ja, op welke schaal dat gebeurt.

De vaccins van Pfizer en BioNTech zijn veilig voor kinderen vanaf 12 jaar. Maar voor AstraZeneca was dat dus nog niet vastgesteld – en is de huidige proef maar stopgezet.

Het is natuurlijk alles behalve goed voor het vertrouwen in dit vaccin dat dit nu zo gebeurt. Want ook als uit onderzoek blijkt dat het meevalt met het aantal trombosegevallen zullen er grote aantallen mensen zijn die geen fiducie hebben in AstraZeneca, en die liever een vaccin krijgen ingespoten van Pfizer of een andere farmaceut.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt vandaag met een oordeel over dit vaccin. Er wordt gekeken of er een verband is tussen de bloedproppen waar sommige patiënten na inenting opeens last van kregen en, indien dat verband inderdaad bestaat, hoe gevaarlijk het is – en of het dus ethisch verantwoord is om door te gaan met de inentingen met dit vaccin ondanks dat mogelijke risico. De redenering daarbij zal zijn dat als het risico op zulke bijwerking extreem laag is, maar het risico op serieuze effecten van Covid-19 significant groter zijn, dat er dan toch doorgeprikt mag worden.

Wat dit betreft is het belangrijk dat het hoofd vaccinatiestrategie van het EMA, Marco Cavaleri, dinsdag al gezegd heeft in de Italiaanse media dat dit verband inderdaad bestaat. EMA zou daarom met een aankondiging komen binnenkort, aldus Cavaleri.

Wat het EMA uiteindelijk ook beslist, één ding is onderhand duidelijk: minister Hugo de Jonge ging véél te ver toen hij kritische Kamerleden de mond probeerde te snoeren toen zij vragen stelden over dit vaccin en de mogelijke bijwerkingen ervan. Die man zette iedereen met vragen weg als een stel gestoorde wappies.

Wordt voor het laatste nieuws gratis lid van mijn Telegram-kanaal… en word lid van onze gezellige groep op Facebook-alternatief MeWe!

Krijgen we binnenkort excuus van hem als het EMA stelt dat er wel degelijk een verband bestaat tussen het vaccin van AstraZeneca en bloedproppen? Vast niet. Want als één karaktereigenschap tekenend is voor deze kabinetsleden dan is het wel: schaamteloosheid. Zelfs als het EMA uiteindelijk beslist dat de risico’s het waard zijn als de bijwerkingen bestaan ging De Jonge véél te ver met zijn walgelijke aanvallen op mensen die slechts kritische vragen stelden!