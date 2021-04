GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink opnieuw voorgedragen als lijsttrekker

De lokale fractie van GroenLinks in Amsterdam heeft zojuist bekendgemaakt dat hun wethouder, Rutger Groot Wassink, opnieuw is voorgedragen als lijsttrekkerskandidaat. “Met veel strijdlust kijk ik uit naar de komende campagne. We zijn bezig met het realiseren van onze plannen voor verandering, voor een rechtvaardige en groene stad. Ik kijk vol vertrouwen vooruit”, zegt Groot Wassink op de website van GroenLinks Amsterdam.

Onze wethouder @RutgerGW is voorgedragen als lijsttrekker voor #GR2022: "Met veel vertrouwen en strijdlust kijk ik uit naar de campagne. We blijven vechten voor verandering, voor een rechtvaardige en groene stad."https://t.co/Oqwdz8l2ZS#DagvandeArbeid #1mei pic.twitter.com/nGafysoOY1 — GroenLinks Amsterdam (@GroenLinks020) April 30, 2021

“Dit is de meneer die 3,3 miljoen spendeerde aan de terugkeer van illegalen waarbij het in 1 ( !!! ) geval lukte …. Tja, dat mag beloond worden“, zegt iemand op Twitter.

En die kritiek beperkt zich niet tot enkel zijn beleid voor illegalen. Toen hij bekendmaakte dat hij zich ging kandideren vond deze wetenschapper aan de Universiteit Leiden het “lef” hebben:

“Wel lef, zo’n oproep”, zo begint haar tweet. “Dat moet ik Groot Wassink nageven: burgers negeren, biomassaverbranding propageren, windturbines doordrukken, draagvlakonderzoek manipuleren en dan roepen dat de wereld zit te wachten op groene en linkse antwoorden?” En sluit af met de vraag: “Tijd om eventjes te sensibiliseren?”

“En nu een keer met je poten van de bomen en het bos blijven!”

