Grote paniek en chaos bij Belastingdienst: interne strijd, personeel loopt weg en doodsbange ouders

Het gaat helemaal mis bij de Belastingdienst. Personeel loopt de deur uit, er heerst interne strijd, en de dienst staat “onder grote druk” in verband met de afhandeling van de Toeslagenaffaire. De situatie is zo schrijnend aan het worden dat getroffen ouders bang zijn dat zij wéér het kind van de rekening worden.

Dagblad Trouw bericht dat de Belastingdienst dreigt te bezwijken onder zware “druk”, omdat de toeslagenaffaire in allerlei opzichten een zware wissel op de dienst trekt.

Eén van de pijnpunten is de uitbetaling van een schadevergoeding. In december kondigde het kabinet aan dat iedere gedupeerde een compensatie zou krijgen van 30.000 euro. Dat was het begin, was het idee, omdat gezinnen die voor een groter bedrag geruïneerd waren door de belastingdienst later het verschil ook terug zouden krijgen. Voor 1 mei moest dat op orde worden gebracht.

Maar die deadline zorgt volgens de krant nu voor “chaos en bij vlagen zelfs paniek” bij de Belastingdienst. “Alles is erop gericht om de politieke toezegging van 1 mei te halen. Wat dat betekent voor ouders, of de zorgvuldigheid en rechtmatigheid van wat de Belastingdienst aan het doen is, lijkt daaraan ondergeschikt,” aldus Trouw.

Volgens de krant worden er dus fouten gemaakt, is men zich daarvan bewust, maar gaat men op deze voet door omdat de deadline ten koste van alles gehaald moet worden. Binnen de dienst is er dan ook grote onrust. Juristen zijn opgestapt, aldus Trouw, omdat belangrijke adviezen als ouders die in eerste instantie worden afgewezen voor een vergoeding erop hebben gewezen dat ze in beroep kunnen gaan.

De deadline van 1 mei is belangrijk voor de ouders, omdat schuldeisers daarna weer geld bij hen kunnen eisen. Daarom bellen die ouders met de Belastingdienst, maar ze krijgen nul op het rekest. “Als je tien keer het serviceteam belt krijg je tien verschillende antwoorden,” zegt een ouder. “Ik dacht dat de bedoeling was dat de menselijke maat zou terugkeren bij de Belastingdienst. Nou, daar is echt geen sprake van.”

Een advocaat voegt toe dat er “rare, oncontroleerbare standpunten” worden ingenomen door het UHT, de afdeling Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen, die verantwoordelijk is voor de afhandeling hiervan. “Over een paar maanden loopt dit onherroepelijk vast. Er ontstaat een wirwar van besluiten die alleen maar nieuwe bezwaren zullen oproepen.”

En zo lijkt het erop dat het schandaal rond de toeslagenaffaire nog lang niet achter ons ligt.