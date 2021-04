Heropenen van terrassen lost volgens autistisch RIVM niets op: ‘Dan zijn straks parken én terrassen vol’

Het pleidooi van de burgemeesters van de vier grootste steden om de terrassen te heropenen wordt door het RIVM compleet genegeerd. Voor hen telt alleen het mogelijke aantal contactmomenten. En die zouden zomaar enorm toe kunnen nemen als de terrassen worden heropend! Want, zo stelt RIVM-epidemioloog Susan van den Hof: “Dan zijn straks de terrassen en parken vol”. Dat meldt NU.nl.

Je zou toch denken dat burgemeesters hun eigen stad kennen en dus weten wat er bij komt kijken om op verantwoorde wijze de terrassen te heropenen. Maar nee, het RIVM weet dit beter. Naast het modelleren van infectieverspreiding zijn ze ook heer en meester op het gebied van sociale geografie.

Als de terrassen zouden worden opengegooid dan hebben we straks de terrassen én de parken vol. Maar als we de terrassen gesloten houden, dan alleen de parken. En wat is volgens het RIVM de oplossing voor het dilemma dat de parken straks misschien wel twee keer zo vol zijn? Van den Hof heeft het antwoord: “Blijf thuis of ga in je tuin zitten. Als je dat niet hebt, dan is dat even vervelend. Maar het aantal sociale contacten moet omlaag.”

Geen woord over het feit dat we het hier hebben over plekken in de buitenlucht. Op geen enkele manier wordt erkend dat met fatsoenlijke maatregelen de meeste contactmomenten prima vermeden kunnen worden. Van den Hof noemt het heropenen van de terrassen en het idee dat hierdoor juist besmettingen kunnen worden voorkomen “te eenvoudig gedacht”. Maar haar opmerking over dat je met het aankomende mooie weer maar gewoon binnen moet blijven of in je tuin moet gaan zitten (en geen tuin = jammer dan), is op één of andere manier wél goed doordacht? Hou toch op.

Laat die burgemeesters dat zelf in goede banen leiden, in plaats van dom te hopen dat Nederlanders niet massaal de parken in zullen gaan. Dat instituut is echt volledig losgeraakt van de realiteit.