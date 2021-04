Het is ongelooflijk! Schaamteloze Mark Rutte blijft gewoon zitten na keiharde moties van afkeuring en wantrouwen

Het is eigenlijk ongelooflijk wat er vannacht is gebeurd. Mark Rutte werd door de héle Tweede Kamer afgebrand. Iedereen liet weten totaal geen vertrouwen in hem te hebben. Hij is een leugenaar. Iedereen is daarvan overtuigd. Maar Rutte gaat “gewoon” door. Sterker nog, hij heeft geen moment aan opstappen gedacht, zegt hij. Schandelijk!

Het debat gisteren en vannacht verliep bijzonder chaotisch. Maar aan het einde van de rit was duidelijk waar letterlijk alle politieke partijen behalve de VVD stonden: iedereen was ervan overtuigd dat Mark Rutte loog. Hij herinnerde zich het gesprek over Pieter Omtzigt natuurlijk wel degelijk. Zijn geheugenproblemen waren een fictie; een nieuwe leugen om bestwil.

Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra dienden samen een “keiharde” motie van afkeuring in. Met name Kaag veegde de vloer aan met Rutte. Toen Geert Wilders haar motie samenvatte door te stellen dat het eigenlijk de politieke “onthoofding” was van Rutte gaf ze hem een compliment dat hij dat zo geweldig verwoordde.

En dan was er nog de motie van wantrouwen van Geert Wilders en Thierry Baudet. De héle oppositie stemde ervoor. Alleen CDA, D66, en de ChristenUnie stemden tegen – waarmee ze Rutte natuurlijk de uitweg gaven om te blijven zitten als hij dat ten koste van alles wilde… maar waarbij ze heel duidelijk maakten dat ze alleen maar tegen de motie stemden omdat Rutte handelde als VVD-leider en niet als premier. Maar ze stonden wel degelijk achter de gedachte achter de motie.

De reactie van Rutte toen de stemming erop zat was bizar. Hij sprong op, lachte, was dolblij. Toen Geert Wilders hem vroeg welke consequenties hij verbindt aan met name de motie van afkeuring zei Rutte dat hij gewoon doorgaat als premier, dat hij ook een nieuwe coalitie wil gaan vormen, maar – oh ja – hij neemt het heus serieus dat er wat meer dualisme moet komen. Ofzo.

Het interesseerde hem geen bal. Kijk hem dan lachen toen hem ná het debat gevraagd of hij toch maar eens aan geheugentraining zou doen:

Samenvatting omzigtdebat: Rutte verlangt naar de paasdagen. Lacht en negeert als een boer met kiespijn vraag geheugentraining. Gehoor ook beschadigd. #OmzigtGate pic.twitter.com/n2qMUh36Xz — Vishan Jajairam (@vishanjajairam) April 2, 2021

De enige mogelijke conclusie is die van Telegraaf-journalist Wierd Duk. “In Mark Ruttes Nederland heeft niets consequenties,” schrijft Duk. “Ik wens u allen een Goede Vrijdag en beschouwende Paasdagen.”

Conclusie: in Mark Ruttes Nederland heeft niets consequenties. Ik wens u allen een Goede Vrijdag en beschouwende Paasdagen. #omtzigtdebat — Wierd Duk (@wierdduk) April 2, 2021

Sigrid Kaag (D66), Gert Jan Segers (ChristenUnie) en Wopke Hoekstra (CDA) wisten dat Rutte zo ongelooflijk schaamteloos is dat hij alleen vertrekt als hij letterlijk met pek en veren Den Haag wordt uitgejaagd. Ze hebben er bewust voor gekozen om dat niet te doen, en om de grondlegger van de anti-rechtsstatelijke, antidemocratische Ruttedoctrine te laten zitten. Rutte kán zich niet kapotschamen, omdat hij gewoon geen schaamtegevoel heeft. Misschien dat dit voor die andere ‘leiders’ anders ligt, hoewel ik dat óók waag te betwijfelen.

Rutte heeft het overleefd – en dat komt door a) zijn eigen schaamteloosheid en b) het totale gebrek aan moreel kompas van CDA, D66 én de ChristenUnie. Farizeeërs, dat zijn het.

Rutte mag blijven, lees ik. Nederland zal wel weer over zich heen laten lopen. En Pinokkio lacht zich een bult. pic.twitter.com/4yHbKIRFiv — Debuurvrouwzegt 🏳️‍🌈🐕🌍🍃 (@Debuurvrouwzegt) April 2, 2021

En Rutte? Dat is natuurlijk de grootste Farizeeër van allemaal. Maar dat wisten we al, toch?