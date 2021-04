Hypocriete Europese Unie wil nog eens 1,8 miljard coronavaccins bestellen

De Europese Unie, zelf tegen ‘vaccin-nationalisme’ en uitgesproken voorstander van een eerlijke verdeling van vaccins over de hele wereld, wil nu nog eens ruim 1,8 miljard vaccins gaan bestellen. Bijna vier keer zoveel als het aantal inwoners. Dat meldt de NOS.

De Europese Unie wordt met de dag hypocrieter. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, probeert op allerlei manieren het door haar gevreesde ‘vaccin-nationalisme’ tegen te gaan. Dat betekent dat landen eerst voor hun eigen bevolking gaan en op eigen houtje vaccins proberen te regelen. Een situatie die de EU overigens zélf in de hand heeft gewerkt, door traag te reageren op de komst van vaccins. Zij onderhandelden zelf veel te laat (en zwaar beroerd), waardoor steeds meer landen inzagen dat het regelen van vaccins veel beter ging zonder dat bureaucratische gedrocht.

Tegelijkertijd werd er vanuit de EU ook geroepen dat de wereldvoorraad vaccins ongelijk verdeeld was. Rijke landen kochten alles op en arme landen hadden het nakijken. Heel sneu allemaal en dat moest natuurlijk anders, want “ongelijkheid”.

Maar nu doet de EU zelf dus eigenlijk precies hetzelfde! Als we uitgaan van twee vaccins per persoon, en de EU heeft zo’n 450 miljoen inwoners, dan wil men nu dus een enorm overschot gaan inkopen.

Je kunt wel raden wat daar uiteindelijk mee gaat gebeuren. Als er te traag wordt geleverd waardoor sommige mensen opnieuw (dus voor een derde keer) zullen moeten worden gevaccineerd, dan gebruikt de EU ze dus zelf. Maar als we het coronavirus er tóch onder krijgen, dan dumpen ze het voor een prikkie (sorry) bij ontwikkelingslanden. In feite is het dan een verkapte vorm van ontwikkelingshulp geworden.