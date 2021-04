Hypocriete Klaver hekelt Nederlandse regenwoud-ontbossing, maar blijft biomassa-adept: ‘Beschermen, niet kappen!’

“We moeten bossen beschermen, niet kappen.” Het is weer eens ongelooflijk hypocriet wat Jesse Klaver bericht over het tragische nieuws dat Nederland een van de hoofdverantwoordelijken is van de wereldwijde ontbossing. Zijn eigen partij staat bekend als de Nederlandse biomassakoning maar ondertussen doet Klaver alsof hij veel geeft om bomen en bossen.

Het is een uiterst tragisch gegeven: Nederland is een van de hoofdverantwoordelijken van de wereldwijde ontbossing in Europa. Er zijn slechts vier andere Europese landen die voor meer ontbossing zorgen via de import van landbouwproducten. Nederland importeert massaal soja en voor al die soja wordt het tropisch regenwoud in Zuid-Amerika ontbost.

GroenLinks-leider Jesse Klaver vindt het schandalig dat Nederland een van de grootste grootgebruikers is, maar is zijn eigen partij niet verantwoordelijk voor het merendeel van de Nederlandse biomassacentrales? Ja dus, zo ontdekten we vorige maand al.

De Nederlandse bio-industrie is mede verantwoordelijk voor #ontbossing wereldwijd. Regenwoud wordt platgebrand voor veevoer voor varkens en koeien. Bossen zijn van levensbelang in de strijd tegen de klimaatcrisis. We moeten bossen beschermen, niet kappen.https://t.co/5RSLJMpLTt — Jesse Klaver (@jesseklaver) April 14, 2021

“Bossen zijn van levensbelang in de strijd tegen de klimaatcrisis. We moeten bossen beschermen, niet kappen.” Hier gaat Klaver toch even flink op zijn plaat: zijn eigen partij heeft jarenlang door heel Nederland de ene na de andere biomassacentrale geplaatst. Centrales, die draaien op bossen die gekapt moeten worden, die zogenaamd ‘duurzame energie’ produceren.

Voor de camera verkondigt Klaver de mening dat hij persoonlijk tegen biomassa is, maar tal van GroenLinks-wethouders hebben de afgelopen jaren tóch hun schouders gezet onder de massale bouw van deze fabrieken waar hele al dan niet tropische bossen in de verbrandingsoven verdwijnen.

De stuitend hypocriete Klaver is dus echt de laatste die mag roepen dat “bossen moeten beschermen.” Ja, makkelijk zeggen over wat er elders in het regenwoud gebeurt. Laat zijn partij eerst maar eens stoppen met het massale bouwen van biomassacentrales. Dan praten we daarna weer verder, oké?