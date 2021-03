Klimaatwethouders GL en D66 verantwoordelijk voor 40% grote biomassaprojecten: ‘Hypocrisie als kernwaarde!’

Ondanks al die mooie beloftes van GroenLinks en D66 voor duurzame en schone energie blijken hun wethouders de grote eindverantwoordelijken te zijn voor bijna 40 procent van de grotere biomassaprojecten. Vooral de hypocrisie van GroenLinks over biomassa is stuitend; Klaver wringt zich in allerlei bochten om het te ontkennen, maar zijn partij is toch echt dé biomassapartij.

Gemeentelijke bestuurders van de grootste klimaatdramclubs vinden de biomassa-industrie niet zo’n probleem. Op lokaal niveau investeren zij gretig in grote energiecentrales waar hele bossen de verbrandingsoven worden ingekieperd. Uit onderzoek van De Telegraaf blijkt dat bij 40 procent van de grote biomassaprojecten een GL- of D66-wethouder, of een combinatie van die twee, betrokken was.

Bij Nieuwsuur speelde partijleider Klaver nog de vermoorde onschuld; zijn partij zou nooit voor biomassa zijn geweest. Fenna Swart, die ook tijdens Nieuwsuur Klaver in zijn hemd zette, zegt over dit nieuwtje het volgende:

“Deze uitkomst verbaast mij niet. Hypocrisie en ambivalentie zijn kernwaarden van GL op dit dossier. Voor de camera beweren GL-politici dat ze geen biomassa willen, maar lokaal blijkt het gros van de GL-wethouders fervent voorstander. Het is struisvogelpolitiek. Ze stellen dat het slechts tijdelijk is, of dat het gaat om reststromen, maar dat zijn echt leugens.”

D66 doet trouwens precies hetzelfde als de Groene Khmer in deze kwestie. Een half jaar geleden maakte de partijtop een draai, en beweert de partij nu tegen biomassa te zijn. Maar op lokaal niveau is hier weer niks van te zien; ze planten gretig de ene na de andere biomassacentrale. Met of zonder hulp van GroenLinks, ook D66 doet maar al te graag aan de betreurenswaardige boskap mee.

En daarmee zijn zowel de bewegingen als Jesse Klaver en Sigrid Kaag… hoe zei Fenna Swart dat? Oh ja: hypocriete struisvogelclubs.