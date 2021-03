Genieten! Biomassa-fan Klaver door kiezer in de pan gehakt bij Nieuwsuur: ‘U luistert niet naar interne critici!’

GroenLinks-leider Jesse Klaver werd gisteren hard aangevallen door een oud GL-politica over het biomassa-standpunt. Klaver verkondigde dat GroenLinks tegen biomassacentrales is, en deze wil uit faseren, maar ondertussen werden door GL-wethouders tientallen centrales gebouwd. Kritiek op de biomassa door GL-leden wordt niet geaccepteerd, de critici worden hard de mond gesnoerd.

De dubbelzinnige houding van GroenLinks over biomassa werd gisteravond bij Nieuwsuur flink aangepakt. Wil de partij van Jesse Klaver nu wel of niet massaal bomen de verbrandingsovens in hebben bij wijze van “klimaatneutrale” energie? Niemand die het weet.

Voormalig GL-politica Fenna Swart is door de partij vanwege haar kritische houding jegens het opbranden van bossen in ieder geval kaltgestellt. In het verleden heeft ze meerdere malen vraagtekens gezet bij de standpunten van haar partij over biomassa. Ze moest toen “op haar handen zitten” van de Klaver-stalinisten en zich niet al te kritisch op stellen. Gisteravond kreeg ze de kans om Klaver hierover voor het blok te zetten:

Kiezer Fenna Swart heeft vragen over de groene plannen van @GroenLinks. Waarom steunen veel GroenLinks-wethouders nog de biomassacentrales? #Nieuwsuur pic.twitter.com/k2jDKLwHMG — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) March 8, 2021

“Ruim twee jaar geleden zat ik in de stadsdeelcommissie van Amsterdam, en toen was ik ook al kritisch. Maar dat was helemaal niet de bedoeling, tegen mij werd gezegd: ‘Stel je alsjeblieft niet zo activistisch op’, ‘Ga even op je handen zitten’. Ik mocht daar verder niet over spreken. Dat was voor mij de reden om uit de partij te stappen en het comité Schone Lucht op te richten. En toen dacht ik nog dit speelt zich op lokaal niveau, maar niets was minder waar. Ook op nationaal niveau zagen we ditzelfde gebeuren. En ik zou tegen u [Jesse Klaver] willen zeggen: als je kijkt naar al uw wethouders staan er nu dus ruim 200 biomassacentrales in Nederland. De interne critici daar wordt niet naar geluisterd, maar multinationals zoals Vattenfall lijken ruim baan te krijgen.”

Daar had de GroenLinks-voorman niet van terug, en al helemaal niet toen er ook filmpjes werden getoond van GroenLinks-Kamerleden (waaronder hijzelf) die elkaar constant tegenspraken over de biomassa-bomengenocide.

Voor Klaver werd het hele spektakel een afgang. Hij is flink op zijn dubbelzinnige standpunten aangepakt door nota bene een bevlogen oud-partijlid.

En het is niet het enige GroenLinks-lid dat baalt van de partij. En biomassa niet het enige onderwerp. Op steeds meer plekken, waar de partij de afgelopen verkiezingen veel steun kreeg, brokkelt het vertrouwen in de beweging af. En dat is niet zo heel verwonderlijk, de bestuurders roepen het één, maar haar lokale bestuurders doen compleet het tegenovergestelde.

Dat alles maakt GroenLinks een buitengewoon onbetrouwbare partij. Terecht, dus, dat de partij even flink de oren werd gewassen gisteravond live op televisie.