Amsterdamse peiling: GL-kiezers helemaal klaar met gedram GroenLinks – partij gehalveerd

De GroenLinks-mania lijkt helemaal over in Amsterdam. Eerder bleek al uit een peiling gedaan door Maurice de Hond dat Amsterdammers helemaal klaar zijn met D66 én GroenLinks, maar een nieuwe peiling bevestigt dat het o zo progressieve Amsterdam niks meer moet hebben van de groene zeurpieten.

AT5 peilde onder 2000 Amsterdammers de stemming, en wat blijkt? Mensen zijn helemaal klaar met GroenLinks en lopen massaal weg bij de partij. Het continue klimaatgedram gaat zelfs de groene stemmer irriteren. Waar GroenLinks bij de vorige Tweede Kamerverkiezing nog bijna 20% van de Amsterdamse stemmen kreeg worden ze nu gepeild op zo’n 9%. Een flinke halvering dus! Ook D66 krijgt een megaklap te verduren en gaat van 19% in 2017 naar zo’n 9% in de huidige peiling.

Het linkse Amsterdam ziet nu de VVD als meest populaire partij op dit moment, met als krappe tweede de PvdA. En dat is niet zo heel verwonderlijk. Het Amsterdamse college wordt gedomineerd door D66 én GroenLinks. De Amsterdammers ondervinden nu het resultaat van het massaal stemmen op deze partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Windparken worden uit de grond gestampt tegen het zere been van de GroenLinks-kiezers.

Het zijn allemaal enorm grote voorstanders van duurzame energie totdat ze zelf zo’n mega turbine in de tuin krijgen. Deze kiezers betalen nu de rekening voor wat ze de afgelopen jaren hebben gestemd. Blij zijn ze in ieder geval niet met de gemaakte keuzes uit het verleden. Beide partijen verliezen flink wat steun in het progressieve Amsterdam.