LOL! Hypocriete GL-draaikonten beweren tegen biomassa te zijn, maar recent verleden laat tóch wat anders zien

Over enkele weken zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen en GroenLinks probeert nog even snel schoon schip te maken met het verleden. Ineens loopt de ‘groene’ partij te roeptoeteren tegen alles en iedereen dat ze tegen biomassa zijn en dat ze “bestaande biomassacentrales willen uitfaseren.” Maar het recente verleden laat toch echt andere dingen zien wat betreft die zogenaamde weerstand tegen biomassa.



Laten we eens een onderzoekje doen. Hoe oprecht is GroenLinks nu met deze ‘stoere’ uitspraak tegen biomassa?

GroenLinks is tegenstander van het gebruik van biomassa voor het opwekken van elektriciteit en warmte. We willen geen nieuwe biomassacentrales en geen bijstook van biomassa in kolencentrales. Bestaande biomassacentrales faseren we uit.#MeerGroenLinks 🍀 — GroenLinks (@groenlinks) February 24, 2021

Geen nieuwe biomassacentrales, en de al bestaande houtsnipperovens worden langzaam bij het oud vuil geparkeerd. Klinkt leuk! Het lijkt erop dat GroenLinks wat wind uit de zeilen wil halen van andere biomassa-kritische partijen in Nederland, zoals bijvoorbeeld FVD of de PvdD. Maar trapt iemand hier nu echt in?

In het recente verleden hebben of GroenLinks-Kamerleden of lokale politici maar al te vaak gepleit voor biomassa of het zelfs in bescherming genomen.

Een recente motie om de subsidies te beëindigen is nog afgewezen door GroenLinks:

GroenLinks: liegen dat het gedrukt staat. pic.twitter.com/Sq86nU6CKR — Arthur van Amerongen (@DonArturito) February 24, 2021

Ook kan de partijtop nu wel heel stoer roepen dat ze tegen biomassa zijn, en dat ze zelfs van de bestaande centrales af willen. Kamerleden en wethouders van de groene draaikonten denken hier toch echt anders over, zo onthulde Rutger Castricum vorig jaar in De Hofbar.

Bij @GroenLinks spreekt men elkaar tegen over hun standpunt over #biomassa. @fenokkio: “@jesseklaver blijft roepen: “We zijn tegen biomassa.” Maar binnenskamers doen ze alles wat mogelijk is om de bouw van biomassacentrales door te laten gaan." #Hofbar. Nu op @NPO2 pic.twitter.com/vHIuZ7MkCs — De Hofbar (@DeHofbar) May 19, 2020

Het lijkt er eerder op dat de GroenLinks-partijtop dubbelspel speelt. Naar de buitenwereld toe lijkt het erop dat de partij ferm tegen biomassa massa is; maar lokale wethouders van de Klaver-club zijn juist de grootste voorstanders van biomassa. Zelfs GL-Kamerlid Tom van der Lee erkent voor de camera van Castricum een groot voorstander te zijn van biomassa. Volgens hem is het zelfs noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen.

GroenLinks slaat dus gewoon wat goedkope verkiezingsretoriek uit. En ondertussen verdwijnen er hele bossen in de brandovens. Want groene energie! Wát een schande.