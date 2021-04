Jan Roos’ RoddelPraat blijft bestaan: “Wij gaan door!”

Even leek het er op dat RoddelPraat, het programma van Jan Roos en Dennis Schouten, er mogelijk mee zou moeten stoppen. Vorige week deelden beide heren mee dat “YouTube ons had gecanceld”. De toekomst van het programma zag er somber uit, maar de trouwe aanhang van het programma is te hulp geschoten.

YouTube kon de content van RoddelPraat niet altijd even goed waarderen aldus Schouten en Roos, waarop het medium besloot de inkomsten die het programma kreeg via hun video’s stop te zetten. Beide heren deden een oproep naar hun achterban om het programma financieel te gaan steunen zodat ze door konden gaan.