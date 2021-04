Jan Roos verbaasd door lage asperges-teelt door “aanhoudende kou”: “Waar blijven die beloofde palmbomen?”

Vorig jaar rond deze tijd kregen telers ongeveer 4,50 euro voor een kilo asperges. Maar dit jaar kunnen ze daar maar liefst 7 euro voor rekenen. De reden? Het koude weer houdt aan. Daardoor steken asperges minder vroeg de kop op dan normaal. Opiniemaker Jan Roos vindt het maar verbazingwekkend allemaal. Hem zijn, zegt hij, jarenlang “palmbomen beloofd” in verband met de opwarming van de aarde. “Waar blijven die?” vraagt hij verbouwereerd op Twitter.

De NOS komt met het brekende nieuws dat asperges dit jaar flink duurder zijn dan vorig jaar. “Vorig jaar rond deze tijd kregen telers ongeveer 4,50 euro voor een kilo. Nu ligt dat rond de 7 euro”, zegt een woordvoerder van ZON fruit & vegetables tegen de staatsomroep. “De prijs is stabiel want er zijn weinig pieken in de aanbodkant.”

De reden is dat asperges heel afhankelijk zijn van het weer. Als het een paar weekjes warm weer is gaat het razendsnel. Maar daar zit hem nou net de kneep: het is dit jaar langer koud dan normaal.

Aspergeteler Henk Sturing uit Hooghalen zegt tegen RTV Drenthe dat hij zich vooralsnog geen zorgen maakt. Ja, het is kouder dan normaal, maar tot nu toe kunnen hij en de andere telers nog net voldoen aan de vraag. “Vorige week zaterdag hadden we een kistje over en afgelopen zaterdag hadden we een half kistje over. Verder waren we helemaal leeg. Dat is mooi, maar wel spannend, want je wilt de hele dag genoeg hebben,” aldus Sturing die daarbij ook opmerkt dat hij met enige regelmaat gebeld wordt door andere telers.

Hij hoopt dan ook dat de aarde de komende weken wat opwarmt, zodat er meer asperges kunnen groeien en hij dus meer kan verkopen.

Opiniemaker Jan Roos vindt het allemaal maar wat merkwaardig. Want, schrijft hij op Twitter, is het niet zo dat we jarenlang te horen hebben gekregen dat de wereld door klimaatverandering razendsnel verandert, dat de aarde opwarmt, en dat we daardoor allemaal hitteproblemen hebben? Zoals Jan het verwoordt: “Waar blijven die beloofde palmbomen met papegaaien nou toch?”

Waar blijven die beloofde palmbomen met papegaaien nou toch? https://t.co/2H4enShy1x — Jan Roos (@LavieJanRoos) April 26, 2021

Andere Twitteraars hebben een vergelijkbare visie op dit nieuws als Roos. Dan laat bijvoorbeeld weten: “In het kasje met die 1000 euro, de vele onderste stenen en het kwartje van Kok. Erik Scho merkt ironisch op dat ze in Den Haag nog “van die parkieten” hebben, “misschien toch een klein begin.”

“Aan de talrijke klimaattoppen kan het niet liggen,” merkt Koos van Zoelen op over de klimaattoppen die met grote regelmaat gehouden worden. “Eerder aan het klimaat zelf. Het is, ongevraagd, een andere weg ingeslagen.” En Mark Miyek concludeert bij wijze van grap dat er maar één mogelijk antwoord is: Greta Thunberg heeft de wereld gered.

Greta heeft de wereld gered ! pic.twitter.com/5Xim65pyFs — Mark Miyek (@WaxTomCat) April 26, 2021

In de tussentijd wacht Jan nog steeds op zijn palmbomen… en de telers op hun asperges.