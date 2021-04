Jongerenorganisaties D66, CDA en ChristenUnie hebben wél moreel kompas: ‘Ga niet regeren met Rutte!’

De jongerenorganisaties van D66, CDA en ChristenUnie vinden dat hun moederpartij niet aan de formatiegesprekken moet beginnen zolang de VVD nog Rutte als partijleider en premierskandidaat heeft. De jongeren bij PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie, tonen daarmee meer ruggengraat dan partijleider Segers en zijn zelfs een petitie gestart. Het CDJA en de Jonge Democraten volgen.



Het is op z’n minst opvallend te noemen dat de jongerenorganisaties van alle drie de non-VVD-regeringspartijen tegen verder samenwerking met het leugenclubje van Rutte zijn, zolang de opperjokkebrok nog de partijleider is. D66, CDA en de ChristenUnie krijgen daarmee een tik op de vingers van de meer ideologisch gemotiveerde jonge achterbannen. Want laten we eerlijk wezen, jongeren worden in eerste instantie aangetrokken door de uitgedragen idealen van een partij. Het harde cynisme van de politiek ervaren ze meestal pas later, en in dit geval kunnen ze zo’n schaamteloze greep naar de macht niet verkroppen.

Zelfs bij de JOVD, de jongerenpartij van de VVD, lijken ze alle begrip te hebben voor een gebrek aan vertrouwen in Rutte als terugkerend premier. Landelijk JOVD-voorzitter Hilde Wendel zegt er bij de NOS het volgende over:

“Ik zou het liefst zien dat VVD en D66 een minderheidskabinet vormen. Maar als D66 het vertrouwen te beschadigd vindt, dan moet D66 maar de regie nemen, en moet desnoods de VVD in oppositie.”

De jongerenpartijen laten daardoor meer gevoel voor de democratische waarden zien dan hun moederpartijen, die lijken te zijn verworden tot pure machtsvehikels, gevuld met opportunistische minkukels die gráág een leugenaar aan de macht houden, als ze dat ook maar enig zicht op een baantje in een toekomstig kabinet verschaft. Schande!